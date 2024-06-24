Россияне наступают на Покровск: почему они активизировались на этом направлении
Россия перебрасывает стратегическую часть своих войск на Покровское направление. Это одно из приоритетных направлений для оккупантов. Поэтому враг вынужден усиливать плацдармы, чтобы там продвигаться.
Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне не отвели с Покровского направления наиболее боеспособные подразделения.
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Враг дальше будет усиливать плацдармы
Александр Коваленко отметил, что россияне не отвели с Покровского направления наиболее боеспособные подразделения своей 2-й общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии, которые там находятся с октября 2023 года. Это подразделения из состава группы войск "Центр". То есть Лиманское направление.
Также россияне силами 1-го армейского корпуса, а также некоторых территориальных войск начали наступательные действия в районе Торецкого плацдарма. Враг открывает Торецкое направление.
Безусловно, они будут вынуждены усиливать эти направления, плацдармы для продолжения прежде всего продвижения на Покровском направлении. Также продвижение в северо-западном направлении от Очеретино для перерезания логистической артерии между Покровском и Константиновкой. И для продолжения ударов и штурмовых действий в направлении Торецка,
– объяснил военный обозреватель.