Убежать не удалось: пограничники остановили атаку оккупантов на Северском направлении

В районе Белогоровки пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили массированную атаку врага. Оккупанты задействовали тяжелую технику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Смотрите также Понял, что жив – это уже хорошо, – интервью с Егором Бабенко о тяжелых ранениях и новой жизни

Пограничники отбили штурм

В Госпогранслужбе сообщили, что в районе Белогоровки на Северском направлении расчеты FPV и экипажи Vampire пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированную атаку врага.

В результате уничтожено:

2 танка,

бронированная машина,

легковой автотранспорт противника.

Пограничники отбили вражеский штурм на Северском направлении: смотрите видео "Феникса"

Пехота пыталась рассеяться по "зеленке", но тщетно: убежать не удалось никому,

– рассказали защитники.

К слову, за сутки 25 июля на передовой произошло 191 боевое столкновение. На Северском направлении украинские защитники отбили 32 наступательные действия захватчиков у Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Враг нанес один ракетный и 60 авиационных ударов и привлек 4172 дронов-камикадзе для обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.