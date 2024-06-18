Россияне продвинулись около трех поселков: карта боевых действий 18 июня

В течение суток на фронте произошло 136 боевых столкновений. Силы обороны Украины дают достойный отпор врагу, при этом противник продолжает попытки наступления на нескольких направлениях фронта. Самая сложная ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Еще 1230 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 18 июня

Ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. За прошедшие сутки состоялось 6 боевых столкновений, бои шли в частности в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Волчанск на карте:

Нанаправлении состоялось 14 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки врага в районе Берестового, Синьковки, Степной, Новоселовки и Песчано Харьковской области. Нанаправлении защитники отбили 16 атак противника. В районах населенных пунктов Терны Донецкой области, Грековка, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области Нанаправлении Силы обороны отразили атаки в районе Роздоловки, Виямки и Иванодовки Донецкой области.

На Краматорском направлении воины остановили 5 попыток российских захватчиков прорвать оборону наших войск в районе Клещеевки, Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

Клещеевка на карте:

Где продвинулись россияне

Нанаправлении защитники отбили 45 атак. В районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новоселовка первая, Евгеновка, Яснобродовка, Уманское Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах н.п. Красногоровка, Парасковьевка, Георгиевка, где враг 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Нанаправлении российские оккупанты совершили 5 безуспешных штурмов позиций украинских войск в районах н. п. Старомайорское, Водяное и Урожайное. Нанаправлении состоялось 2 боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботинного Запорожской области. Нанаправлении российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра. В течение суток захватчики совершили 4 атаки на позиции Сил обороны на этом направлении

По данным онлайн-карты DeepStateMap, враг продвинулся у Уманского, Сокола и Архангельского.

Уманское на карте:

Сокол на карте:

Архангельское на карте: