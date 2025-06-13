Ответ прост, – офицер ВСУ честно ответил, как россиянам удалось продвинуться на Сумщине

Противник давит в Сумской области. ВСУ проводят на этом направлении фронта стабилизационные действия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, объяснив, что сегодня это удается делать, потому что раньше были проблемы с линией боестолкновения, она "сыпалась". Поэтому враг продвигался.

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Каких ресурсов не хватает Украине

Офицер ВСУ отметил, что возможности эффективно обороняться есть, однако все же не хватает определенного ресурса: человеческого и оружия. Он отметил, что какие бы качественные ни были оборонительные рубежи, они сами по себе не могут защищать от врага. Там должен быть воин, который бы выполнял соответствующие задачи.

Ткачук подчеркнул, что фортификационные объекты на Сумщине, которые расположены около 10-километровой зоны, были качественные. При возможностях обороняться, ВСУ могли бы там остановиться на дольше, однако, с его слов, вопрос наличия живой силы все-таки стоит остро.

Ответ очень прост – отсутствие живой силы. Соответственно – лучше отвести и уберечь боевые силы, чем умирать за не столь стратегически важные километры. Я не обесцениваю территорию Сумской области, это я о том, что нам надо беречь жизнь каждого бойца: солдата и сержанта, которые участвуют в боевых столкновениях,

– озвучил Ткачук.

Поэтому, по его словам, там происходило продвижение врага. Россияне сейчас затормозили на определенных тактических прорывах. Ткачук отметил, что украинским защитникам удалось их остановить и стабилизировать ситуацию.

Чего хотел враг, активизировавшись в Сумской области

Офицер ВСУ объяснил, что российская армия усилила давление на Сумщине с целью оттянуть туда украинские войска с Донбасса, чтобы она могла лучше продвигаться в Донецкой области. Ключевая задача России на 2025 год – захват Донецкой области.

"Это их стратегическая цель. Вот эти события на Сумщине для того, чтобы растянуть наши Силы обороны, создать новые точки боевого столкновения. Будут попытки прорыва границы к северу от Купянска (Харьковская область) для того, чтобы еще больше усложнить нам оборонные процессы", – спрогнозировал Ткачук.

По состоянию на 12 июня 2025 года потери российской армии в войне против Украины достигли более миллиона человек. Как отметил Ткачук, ровно год назад было 520 тысяч безвозвратных потерь врага.

За два первых года полномасштабной войны Россия потеряла 500 тысяч, сделав свои крупнейшие прорывы, еще за один год потеряла полмиллиона, чтобы продвинуться на гораздо меньшую территорию, чем это было до этого,

– озвучил офицер ВСУ.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан считает, что противнику будет сложно наступать на Сумы и объяснил почему. Он рассказал, что сейчас российская армия на Сумщине начинает тормозить.