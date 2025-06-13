Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, пояснивши, що сьогодні це вдається робити, бо раніше були проблеми з лінією боєзіткнення, вона "сипалась". Тому ворог просувався.

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Яких ресурсів бракує Україні

Офіцер ЗСУ зазначив, що можливості ефективно оборонятися є, проте все ж бракує певного ресурсу: людського та зброї. Він наголосив на тому, що які б якісні не були оборонні рубежі, вони самі по собі не можуть захищати від ворога. Там має бути воїн, який би виконував відповідні завдання.

Ткачук підкреслив, що фортифікаційні об'єкти на Сумщині, які розташовані близько 10-кілометрової зони, були якісні. При можливостях оборонятися, ЗСУ могли б там зупинитися на довше, проте, з його слів, питання наявності живої сили все-таки стоїть гостро.

Відповідь дуже проста – відсутність живої сили. Відповідно – краще відвести й вберегти бойові сили, ніж вмирати за не настільки стратегічно важливі кілометри. Я не знецінюю територію Сумської області, це я про те, що нам треба берегти життя кожного бійця: солдата і сержанта, які беруть участь у бойових зіткненнях,

– озвучив Ткачук.

Тому, з його слів, там відбувалось просування ворога. Росіяни зараз загальмували на певних тактичних проривах. Ткачук зауважив, що українським захисникам вдалося їх зупинити й стабілізувати ситуацію.

Чого прагнув ворог, активізувавшись в Сумській області

Офіцер ЗСУ пояснив, що російська армія посилила тиск на Сумщині з метою відтягнути туди українські війська з Донбасу, аби вона могла краще просуватися на Донеччині. Ключове завдання Росії на 2025 рік – захоплення Донецької області.

"Це їхня стратегічна ціль. Ось ці події на Сумщині для того, аби розтягнути наші Сили оборони, створити нові точки бойового зіткнення. Будуть спроби прориву кордону на північ від Куп'янська (Харківська область) для того, аби ще більше ускладнити нам оборонні процеси", – спрогнозував Ткачук.

Станом на 12 червня 2025 року втрати російської армії у війні проти України сягнули понад мільйон осіб. Як зазначив Ткачук, рівно рік тому було 520 тисяч безповоротних втрат ворога.

За два перших роки повномасштабної війни Росія втратила 500 тисяч, зробивши свої найбільші прориви, ще за один рік втратила пів мільйона, аби просунутися на набагато меншу територію, ніж це було до цього,

– озвучив офіцер ЗСУ.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан вважає, що противнику буде складно наступати на Суми й пояснив чому. Він розповів, що нині російська армія на Сумщині починає гальмувати.