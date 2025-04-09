Россияне рвутся в приграничье Сумщины и Харьковщины: руководитель ЦПД раскрыл план Путина

Оккупанты начали наступление в Сумской и Харьковской областях. Враг пытается создать в этих регионах буферную зону. Однако он имеет и более дальновидные планы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас происходит в приграничье Сумской и Харьковской области. Также Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что Россия не собирается останавливать войну, увеличивая "интенсивность наступательных действий".

Смотрите также ISW показал продвижение оккупантов на многих направлениях за сутки: обзор боев и карты фронта

Готовится ли наступление на Сумы и Харьков

Ранее сообщалось, что противник пытается закрепиться в Басовке Сумской области. Однако как заметил Коваленко, это село, почти полностью разрушенное врагом, сейчас находится в серой зоне.

Штурмовые группы россиян пытаются прорваться через границу и закрепиться в разрушенных зданиях и подвалах для накопления сил. Там продолжаются постоянные бои, но враг Басовку не контролирует,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

На Харьковщине, в частности, вблизи Купянска, активные наступательные действия врага продолжаются в течение последних месяцев. Он делал попытки форсировать реку Оскол и закрепиться на противоположном от Купянска берегу.

Цель противника – окружить город и перерезать логистическое сообщение. Однако украинским силам удается минусовать врага, и его планы не осуществляются,

– подчеркнул Коваленко.

Параллельно боевые действия продолжаются в Волчанске, где весной и летом 2024 года, а также в районе Липцев, противник активно наступал. Однако он был остановлен и отброшен Силами обороны Украины. Сейчас россияне подтянули определенные резервы и пытаются снова активизировать свои действия на Харьковщине.

На сегодня о наступлении на Харьков речь не идет. Враг осуществляет попытки закрепиться в приграничье, решить свои наступательные замыслы на Купянском направлении, но ему это не удается,

– отметил он.

Относительно наступательных действий россиян на Сумы, то также сейчас они не происходят. Однако город находится под постоянной угрозой "Шахедов" и ракет, ведь он расположен близко к границе с Россией.

Силы обороны продолжают удерживать стратегические участки фронта в Курской области и не дают большой вражеской группировке ворваться на Сумщину.

Однако часть Сумской области находится в серой зоне, потому что штурмовые группы россияне пытаются заходить туда.

Россияне не делают ничего нового

"В планах врага закрепление в приграничье Сумщины. Это позволит ему осуществлять давление на областные центры Украины, что, по замыслу россиян, поможет им усилить переговорную позицию в будущем", – объяснил Андрей Коваленко.

Дипломатия Путина, по его словам, такая, что он использует события на фронте в переговорах. Так было во время "Минского процесса": декларируемое прекращение огня или разведение сил завершалось определенными наступательными действиями или усилением обстрелов. А потом это выдвигалось как козырь в переговорных процессах.

Поэтому Россия не делает ничего нового, но обидно, что США пока не отвечают на российскую стратегию переговоров. Россия в свое время использовала ее с Европой, которая проявила бесхребетность при обсуждении "Минских соглашений",

– сказал он.

Важно, по мнению руководителя ЦПД, чтобы Соединенные Штаты не купились на тактику военных манипуляций, которые осуществляет Россия.

Отметим, что заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что тактические действия врага в Сумской и Харьковской областях на глубину не более 20 – 30 километров, нельзя назвать отдельной операцией. Россияне, по его мнению, пока не имеют целью захват областных центров или создание плацдарма для наступления на Киев.