Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на одном из направлений

Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ и не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий. Так, на одном из направлений оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

Важно Россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области, – DeepState

Россияне пытались прорвать оборону в Донецкой области

Как сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло 168 боестолкновений. В частности, 13 атак зафиксировано на Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Одрадного.

В ОСГВ "Хортица" добавили, что на этом участке фронта россияне пытались прорвать оборону украинских защитников.

Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая силы врага, что преобладали,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

Оккупанты также проводили наступательные действия на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском направлениях, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Силы обороны отбили все атаки и дали отпор оккупантам, не допустив ухудшения тактического положения или потери позиций.

К слову, Силы обороны Юга днями ранее показали, как уничтожали оккупантов на Запорожском направлении. Так, точными ударами ВСУ уничтожили вражескую технику, блиндажи, а также местоположение оккупантов.