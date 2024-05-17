У Зеленского сказали, по какой причине россиянам удалось зайти на Харьковщину

Россияне 10 мая начали наступательные действия на севере Харьковской области. Оккупанты продвинулись на 5 - 6 километров, ВСУ всеми силами сдерживают врага. Во время войны Украина не могла строить фортификационные сооружения из-за российских обстрелов артиллерией.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что россияне пользуются моментом, пока у Украины нет достаточного количества оружия. Цель врага – максимально растянуть линию фронта и отвлечь внимание украинских резервов с других направлений.

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Как россиянам удалось зайти в Харьковскую область

По словам Подоляка, россияне благодаря наступлению на Харьковскую область хотят существенно увеличить линию фронта, чтобы растянуть украинские резервы. Также враг хочет использовать возможности подойти ближе к Харькову, чтобы его атаковать артиллерией, не только управляемыми авиационными бомбами.

То, что они (россияне – 24 Канал) вообще смогли зайти на Харьковщину – это проблема дефицита оружия Украины. Также эта ситуация была вызвана неформальными запретами использовать оружие, которое у нас есть, даже в дефиците, по местам концентрации российских сил на территории России,

– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

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Стоит отметить, что пока россияне не прошли от границы с Украиной в Харьковской области дальше, чем на 5 – 6 километров. По словам Подоляка, это не то расстояние, которое хотели пройти россияне. ВСУ сдерживают россиян и наносят контрудары.

Генеральный штаб активно сегодня отрабатывает системы не только оборонительные, но и контрнаступательные,

– прокомментировал советник главы Офиса президента Украины.

Продвижение россиян в Харьковской области: смотрите на карте

Подоляк объяснил, что во время войны строительство фортификационных сооружений, например, в Харьковской области, невозможно из-за работы российской артиллерии, которая стоит за 10 километров до границы с Украиной. Артиллерия стреляет на расстояние 20 километров.

Можно там построить полноценные бетонированные фортификационные сооружения? – нет. Ведь идет постоянный обстрел более 2 лет. Где можно построить линию обороны, там они (украинские военные – 24 Канал) и строят, говорится о немного других расстояниях от государственной границы,

– добавил советник председателя Офиса президента Украины.

Количество российских военных, а именно 12 – 15 тысяч, которых страна-агрессор привлекла для наступления на Харьковскую область, по словам Подоляка, недостаточно для ее захвата, однако это большое количество для возможности продавить границу.

Что нужно для того, чтобы их уничтожить? – оружие. Было ли достаточно у Украины оружия, а именно снаряды, дальнобойные ракеты, РЭБ, авиация или противовоздушная оборона? – нет, недостаточно,

– пояснил советник главы Офиса президента Украины.

Какую тактику используют россияне

Оккупанты используют такую же тактику, как в Донецкой области – тактику небольшой концентрации сил и средств, осуществления штурмов небольшими отрядами параллельно с постоянным использованием управляемых авиационных бомб.

Чтобы можно было просочиться куда-то и захватить маленькие плацдармы,

– отметил советник главы Офиса президента Украины.

Для чего России расширение линии фронта

Россия, по словам Подоляка, имеет маленькое "окно возможностей" для реализации своей инициативы. Говорится о накоплении дополнительного ресурса Россией в течение последнего года.

В это время Украина "накапливала дефициты" оружия. Россия, понимая, что завтра такого "окна возможностей" не будет, потому что у Украины будет гораздо больше оружия, она пробует растянуть линию фронта для того, чтобы натянуть дефицитный резерв и оружие Украины и попытаться увеличить свои плацдармы,

– отметил советник председателя Офиса президента Украины.

Подоляк рассказал, что Генштаб четко понимает все вызовы россиян в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои дипломатические визиты в Европу для обсуждения дальнейших поставок техники Украины, чтобы провести Ставку, чтобы иметь актуальную информацию о событиях в Харьковской области и на других направлениях.

Наступление россиян на Харьковскую область: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что россияне что россияне не планируют останавливаться на Волчанске. Глава государства объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров. Таким образом россияне всегда хотят развивать успех, если им удается чего-то достичь.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что пока сложно спрогнозировать, какие намерения относительно своего наступления на Харьковскую область имеет противник. Военное руководство Альянса не видит создания больших резервов войск для этого.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские защитники остановили активное продвижение россиян на территории Харьковской области. Однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.