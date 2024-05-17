У Зеленского сказали, по какой причине россиянам удалось зайти на Харьковщину
Россияне 10 мая начали наступательные действия на севере Харьковской области. Оккупанты продвинулись на 5 - 6 километров, ВСУ всеми силами сдерживают врага. Во время войны Украина не могла строить фортификационные сооружения из-за российских обстрелов артиллерией.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что россияне пользуются моментом, пока у Украины нет достаточного количества оружия. Цель врага – максимально растянуть линию фронта и отвлечь внимание украинских резервов с других направлений.
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Как россиянам удалось зайти в Харьковскую область
По словам Подоляка, россияне благодаря наступлению на Харьковскую область хотят существенно увеличить линию фронта, чтобы растянуть украинские резервы. Также враг хочет использовать возможности подойти ближе к Харькову, чтобы его атаковать артиллерией, не только управляемыми авиационными бомбами.
То, что они (россияне – 24 Канал) вообще смогли зайти на Харьковщину – это проблема дефицита оружия Украины. Также эта ситуация была вызвана неформальными запретами использовать оружие, которое у нас есть, даже в дефиците, по местам концентрации российских сил на территории России,
– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.
Стоит отметить, что пока россияне не прошли от границы с Украиной в Харьковской области дальше, чем на 5 – 6 километров. По словам Подоляка, это не то расстояние, которое хотели пройти россияне. ВСУ сдерживают россиян и наносят контрудары.
Генеральный штаб активно сегодня отрабатывает системы не только оборонительные, но и контрнаступательные,
– прокомментировал советник главы Офиса президента Украины.
Продвижение россиян в Харьковской области: смотрите на карте
Подоляк объяснил, что во время войны строительство фортификационных сооружений, например, в Харьковской области, невозможно из-за работы российской артиллерии, которая стоит за 10 километров до границы с Украиной. Артиллерия стреляет на расстояние 20 километров.
Можно там построить полноценные бетонированные фортификационные сооружения? – нет. Ведь идет постоянный обстрел более 2 лет. Где можно построить линию обороны, там они (украинские военные – 24 Канал) и строят, говорится о немного других расстояниях от государственной границы,
– добавил советник председателя Офиса президента Украины.
Количество российских военных, а именно 12 – 15 тысяч, которых страна-агрессор привлекла для наступления на Харьковскую область, по словам Подоляка, недостаточно для ее захвата, однако это большое количество для возможности продавить границу.
Что нужно для того, чтобы их уничтожить? – оружие. Было ли достаточно у Украины оружия, а именно снаряды, дальнобойные ракеты, РЭБ, авиация или противовоздушная оборона? – нет, недостаточно,
– пояснил советник главы Офиса президента Украины.
Какую тактику используют россияне
Оккупанты используют такую же тактику, как в Донецкой области – тактику небольшой концентрации сил и средств, осуществления штурмов небольшими отрядами параллельно с постоянным использованием управляемых авиационных бомб.
Чтобы можно было просочиться куда-то и захватить маленькие плацдармы,
– отметил советник главы Офиса президента Украины.
Для чего России расширение линии фронта
Россия, по словам Подоляка, имеет маленькое "окно возможностей" для реализации своей инициативы. Говорится о накоплении дополнительного ресурса Россией в течение последнего года.
В это время Украина "накапливала дефициты" оружия. Россия, понимая, что завтра такого "окна возможностей" не будет, потому что у Украины будет гораздо больше оружия, она пробует растянуть линию фронта для того, чтобы натянуть дефицитный резерв и оружие Украины и попытаться увеличить свои плацдармы,
– отметил советник председателя Офиса президента Украины.
Подоляк рассказал, что Генштаб четко понимает все вызовы россиян в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои дипломатические визиты в Европу для обсуждения дальнейших поставок техники Украины, чтобы провести Ставку, чтобы иметь актуальную информацию о событиях в Харьковской области и на других направлениях.Обратите внимание! Президент Украины провел Ставку в Харькове. Глава государства заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. На заседании обсудили оперативную обстановку, задачи и потребности каждой привлеченной бригады и подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцы.
Наступление россиян на Харьковскую область: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что россияне что россияне не планируют останавливаться на Волчанске. Глава государства объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров. Таким образом россияне всегда хотят развивать успех, если им удается чего-то достичь.
- Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что пока сложно спрогнозировать, какие намерения относительно своего наступления на Харьковскую область имеет противник. Военное руководство Альянса не видит создания больших резервов войск для этого.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские защитники остановили активное продвижение россиян на территории Харьковской области. Однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.