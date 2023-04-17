Пытаются возобновить наступательные действия, – Жданов сказал, где активизировались россияне

Оккупанты пытаются любыми методами возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях. Россияне атакуют позиции украинских бойцов.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что особенно оккупанты атакуют позиции ВСУ на Лиманском направлении.

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"Но без успеха. И применяют разные методы для того, чтобы мы не ходили в контратаки", – заявил он.

Оккупанты минируют местность

По словам Жданова, противник дистанционно заминировал местность на Купянском направлении.

"На 4 участках линии фронта. Также враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве", – подчеркнул он.

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Военный эксперт добавил, что россияне пытаются атаковать позиции украинских защитников на этом участке оперативного направления.

Безуспешно. Линия фронта не меняется. Линия фронта стабильна уже несколько дней, почти неделю. Никаких изменений нет,

– заметил он.

Впрочем, при этом оккупанты продолжают атаковать.

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