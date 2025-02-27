Российское наступление на Донбассе слабеет, но интересно кое-что другое

События на Покровском направлении, судя по всему, все чаще начинают приобретать отрицательный для россиян характер.

Ситуация возле Покровска

Наступательные действия российской группировки войск "Центр" на юг и юго-запад от Покровска более недели были парализованы. Однако мало кто осознал размер этого паралича, а главное – влияние на ситуацию по другим направлениям. Тем временем уже раздаются первые "колокольчики" о том, что ситуация может измениться еще более радикально. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

К теме Половина всех атак – на Покровском и Новопавловском направлениях: карта фронта 27 февраля

Всех волнуют два вопроса:

когда и какими силами враг начнет наступательную операцию в направлении Константиновки? Особенно в контексте сосредоточения и развертывания 8-й ОА на этом направлении;

где именно можно будет остановить наступление ударных тактических группировок ГВ "Восток" на Великомихайловском направлении, после "падения" Великой Новоселки?

Ответы на эти вопросы связаны с ситуацией в Покровском районе. Это становится совершенно очевидным, если вспомнить поразительный состав сил и средств противника, сосредоточенных и развернутых в этом направлении.

Возвращаясь к вопросу о степени влияния ситуации под Покровском на ситуацию на смежных направлениях, можно уверенно констатировать, что в течение определенного последующего времени командование ГВ противника "Восток", "Центр" и "Юг" будут вынуждены существенно пересмотреть и скорректировать свои планы.

Спор на тему того, отказалось ли российское командование от штурма Покровска или нет – совершенно бессмыслен. Оно не отказалось.

Иначе россияне не ввели бы в бой на относительно узком участке своего тактического вклинения юго-западнее Покровска сразу 4 мотострелковые бригады в дополнение к 2-м мотострелковым полкам 27-й мотострелковой дивизии. Также они не атаковали бы в режиме "потери не считаем" в северо-западном и западном направлениях с целью перерезания двух ключевых путей для обороны Покровска – на Межевую и Павлоград.

Несмотря на то, что враг уже около двух недель не может здесь продвинуться, он не прекращает попыток это делать – атаки/штурмы в районе села Котлино, в направлении Удачное, Успеновка и в районе Песчаного продолжаются практически без остановки.

Разумеется, что если бы враг отказался от собственного желания обойти Покровский район обороны ВСУ с запада, то его силы и средства не проявляли бы такой самоубийственной настойчивости.

Однако в течение последней недели именно здесь произошло несколько событий, которые могут иметь далеко идущие последствия для всей ГВ "Центр" и непосредственно влиять на то, что и как произойдет на севере (в направлении Константиновки) и на юге (в направлении Новопавловки).

74-я ОМСБр россиян была вынуждена отступить из населенного пункта Песчаное в результате успешной контратаки ВСУ. Ее дальнейшие попытки восстановиться на этом участке были тщетны.

Украинские войска заставили врага отступить с позиций вдоль реки Солоненькая между Даченским и Лисовкой.

Части 15-й и 74-й ОМСБр противника, видимо, понесли столь большие потери, что были вынуждены отступить из населённого пункта Котлине. Враг все еще удерживает отдельные участки дороги, но его атаки к северу от нее явно "выдохлись".

В районе Успеновки передовые подразделения 433-го МСП противника, ранее "зацепившиеся" за восточную часть села, вероятно, были выбиты оттуда и отошли к северу и востоку от него.

Важно 11 лет оккупации: как Крым остается территорией сопротивления

У врага – огромные потери

Итак, можно констатировать несколько важных вещей.

1. Ряд успешных контратак Вооруженных Сил Украины к югу и юго-западу от Покровска если не радикально истощил ударную группировку противника, то, по крайней мере, существенно ослабил его наступательные возможности.

2. Некоторые эксперты уже поспешили после всех этих событий сделать выводы о том, что ВСУ якобы близки к успешному "срезанию клина" врага к югу от Покровска. Но я бы не торопился с таким выводом.

Дело в том, что враг, как я уже говорил выше, не прекратил сами атаки практически по всему периметру этого вклинения, несмотря на то, что был вынужден отступить с ряда занимаемых им ранее позиций. То есть у него еще достаточно людей и ресурсов, чтобы продолжать атаки. Другое дело, что это больше не дает ему результата.

Другими словами, мы можем констатировать только остановку российского наступления юго-западнее Покровска, но говорить о каких-то "срезках" и "прорывах" ВСУ вообще не стоит. Хотя, конечно, сами участки и направления, где контратаковали ВСУ достаточно красноречивы и явно не случайны.

3. Разумеется, что вся эта ситуация в контексте "намерений и желаний" российского командования явно не доставляет ему особого удовольствия. Оккупанты попытаются исправить все это дело. В этом плане гораздо интереснее вопрос – чем и как они собираются это делать?

По большому счету, это можно сделать двумя основными способами:

с использованием дополнительных сил и средств;

или восстановить наступательные возможности уже развернутых в этом направлении частей и соединений значительным пополнением личного состава и военной техники.

В результате ликвидации "остатков" Кураховского плацдарма ВСУ российское командование смогло "высвободить" по тому направлению целую общевойсковую армию. Кроме того, благодаря перегруппировке ряда бригад 51-й ЗВА оккупанты уплотнили боевые порядки своих войск на нескольких направлениях. Например, в полосе 90-й ТД, которая благодаря этому и сейчас продвигается, хоть и всего на несколько сотен метров в сутки.

Актуально Еще 1150 оккупантов и более 370 единиц техники и вооружения: потери врага на 27 февраля

То есть дополнительные силы и средства для восстановления эффективного наступления под Покровском враждебное командование может найти в соседних направлениях. Другое дело, что такие действия будут однозначно оказывать резко негативное влияние на ситуацию в этих самых других направлениях. Более того, это явно повлияет на общие намерения противника по поводу этих самых "других" направлений.

Например, если сейчас, чтобы возобновить наступление на Покровск, враг начнет опрокидывать туда силы и средства из 8-й или 51-й ЗВА (а в нынешних условиях это наиболее вероятный сценарий), это явно существенно отсрочит наступление на Константиновку с юга.

То же самое произойдет, если российское командование начнет рыться в резервах ГВ "Восток". В результате вывода 1 – 2 бригад из своего состава "на нужды Покровска" эта ГВ будет вынуждено прекратить свое наступление.

С пополнением полков и бригад 41-й и 2-й ЗВА противника для восстановления их наступательных возможностей могут возникать вопросы.

На пике их наступления на Покровск общая численность российских войск, действовавших на этом и смежных направлениях, составляла около 110 – 115 тысяч человек. Сейчас эквивалент этих группировок в указанной полосе (даже с учетом 8-й ЗВА) вряд ли превышает показатель в 75 – 80 тысяч бойцов. Наступление из Авдеевки в Покровск обошлось российским войскам очень дорого и последствия этого сейчас сказываются

Кроме того, сейчас российское командование "работает" по Купянскому, Лиманском, Краматорском, Курском и Великомихайловском направлениях, где также требуется пополнение. Красноречивым показателем является то, что если раньше враг мог формировать 1 – 2 штурмовые роты на базе 1 – 2 батальонов, то сейчас ему приходится делать это преимущественно на базе бригад, полков и дивизий, буквально зачищая их тылы. Если раньше пополнение в несколько сот человек для частей и подразделений, действовавшие в первой линии, считалось стандартным, то сейчас партия "штурмовых тушек" из 25 – 30 "голов" для какой-то передовой бригады уже считается "значительной".

Будущее российского наступления

Очевидно, что ситуация с замедлением наступления в Покровском районе совсем не устраивает российское командование. Скорее всего, оно попытается это исправить. Но очевидно также, что сделать это россияне смогут только благодаря дополнительным силам.

Можно констатировать, что масштабы и интенсивность так называемого "стратегического наступления" России постепенно уменьшаются. Где-то это наступление совсем остановилось, где-то его до сих пор дергает. Гораздо интереснее другое – противник, очевидно, потерял довольно значительную часть своих стратегических резервов в этих операциях, но сможет ли он их пополнить в ближайшее время? Я в этом не уверен.