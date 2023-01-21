Очень опасная ситуация для них, – генерал-лейтенант о "наступлении" россиян на Запорожье

Российские захватчики на Запорожском направлении иногда осуществляют разведку боем. На самом же деле оккупанты могут лишь показывать, что сосредотачивают силы для осуществления наступательных действий.

Теперь известно о двух атаках оккупантов на этом участке фронта. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко.

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Россияне показывают, будто готовятся к наступлению

Так, сначала россияне отправили 3 своих танка с 30 военными, а затем 5 боевых машин пехоты с соответствующим количеством личного состава. Обе атаки завершились провалом российских захватчиков с уничтожением их военной техники и живой силы.

Романенко вспомнил, когда ВСУ готовились к проведению контрнаступательной операции, то убедили россиян, что пойдут на Херсонском направлении. Тогда оккупанты собрали резервы, сняли их с Донецкого и Изюмского направлений и перебросили на Херсонщину.

В это время для захватчиков неожиданно "произошло" Харьковское контрнаступление и они были вынуждены снова перебрасывать силы. А потом и вообще уйти с правобережья Херсона.

Романенко подчеркнул, что нужно четко разделять попытки россиян показать, концентрацию сил, как вот они делают в Беларуси и когда действительно собираются соответствующие силы.

Возможно, это такой случай как россияне пытаются показывать на Запорожье, потому что там для них очень опасно. Если пробить их оборону и выйти на Мелитополь и Бердянск,

– сказал военный эксперт.

В таком случае это будет оперативное достижение украинских защитников, но последствия будут стратегическими. Так, это может привести к расколу обороны россиян на Юге.

Романенко о "наступлении" россиян на Запорожье: смотрите видео

Что же касается Вооруженных Сил, то им нужно больше военной техники. Поскольку мотивация и профессиональный подход у украинских бойцов, безусловно, есть.

Какая ситуация на Запорожье

Оккупанты выполняют наступательные действия в районе Орехова на Запорожье, а также к востоку от города в районе Малиновки и к западу неподалеку от Степного.

Однако военный эксперт Роман Свитан считает, что россиянам не удастся осуществить широкомасштабное наступление на Запорожском направлении, поскольку общее количество оккупационных войск там недостаточно.

Захватчики пытаются занять серую зону и обстреливают наши базы в районе Орехова и Гуляйполя. В этих населенных пунктах расположены две мощные базы украинских защитников.

Сейчас россияне обстреливают и Орехов, и Гуляйполе. На этих базах находятся наши войска, которые готовятся выдвинуться из-под Орехова через Токмак на Мелитополь и из Гуляйполя через Черниговку на Бердянск.

– сказал полковник запаса ВСУ.

Следовательно, постоянными обстрелами этих населенных пунктов оккупанты пытаются предотвратить вероятное продвижение наших защитников.