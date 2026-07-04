Украина готовится: в ГПСУ прокомментировали вероятность нападения на Черниговскую область со стороны Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия способна начать наступление на Украину. В частности, это может произойти с территории Беларуси.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал "24 Каналу", какими именно могут быть действия противника в отношении Черниговской области. В то же время украинская разведка пристально следит за действиями противника, в частности, на этом направлении.

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Россияне не перестают обстреливать Черниговскую область

Демченко подчеркнул, что Россия действительно рассматривает возможность более активных попыток наступления на территорию Украины, в частности, в пределах Черниговской области. Однако насколько быстро это может произойти и как стремительно будут формироваться необходимые вражеские силы на территории России – рядом с Черниговской областью – за этим пристально следят подразделения разведки. Они используют все возможности для того, чтобы получить такую информацию.

Как отмечал главнокомандующий Вооруженными силами, Украина готовится к этому. Сейчас мы видим, что непосредственно по линии границы, к счастью, не наблюдается попыток России задействовать пехотные или даже диверсионно-разведывательные группы в Черниговской области,

– отметил представитель ГПСУ.

Черниговская область, так же как Сумская и Харьковская, страдает от ежедневных обстрелов со стороны россиян. Возможно, в целом по Черниговской области обстрелы не такие активные, как в Сумской и Харьковской областях. Однако оккупанты, по его словам, ежедневно обстреливают Черниговскую область, в частности, пытаясь уничтожить позиции, удерживаемые украинскими защитниками.

Противник использует как артиллерию, так и довольно активно беспилотники, в частности, сбросы с дронов, дроны на оптоволокне, а также FPV.

Существует ли угроза наступления россиян в Черниговскую область со стороны Беларуси: смотрите видео

В то же время угроза с территории Беларуси, как отметил представитель ГПСУ, сохраняется. Россия продолжает рассматривать белорусское направление для того, чтобы попытаться оказать давление на нашу страну.

Не обязательно это будет полномасштабное вторжение. Если, например, у России не хватит сил для этого, она может устроить определенную активность вдоль границы, и Украине придется на это реагировать. В частности, направлять туда свои дополнительные силы, которые могли бы быть задействованы на тех направлениях, где сейчас ведутся активные боевые действия, – подчеркнул Андрей Демченко.

Он добавил, что именно поэтому нужно учитывать возможные угрозы, чтобы проанализировать, насколько они серьезны.