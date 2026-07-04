Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів 24 Каналу, якими саме можуть бути активності ворога щодо Чернігівської області. Водночас українська розвідка пильно стежить за діями противника, зокрема, на цьому напрямку.

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Росіяни не перестають обстрілювати Чернігівщину

Демченко наголосив, що Росія дійсно розглядає можливість здійснити активніші спроби наступу на територію України, зокрема, в межах Чернігівської області. Проте, наскільки швидко це може відбутися і як стрімко формуватимуться необхідні ворожі сили на території Росії – поруч із Чернігівщиною – за цим пильно стежать підрозділи розвідки. Вони використовують всі можливості для того, щоб дістати таку інформацію.

Як зазначав головнокомандувач Збройних сил, Україна готується до цього. Зараз ми бачимо, що безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не спостерігаються спроби Росії використати піхотні або навіть диверсійно-розвідувальні групи на Чернігівщині,

– відзначив речник ДПСУ.

Чернігівська область, так само як Сумська і Харківська, потерпає від щоденних обстрілів росіян. Можливо, по Чернігівщині, якщо дивитися загалом, обстріли не такі активні, як на Сумщині та Харківщині. Проте окупанти, за його словами, щоденно обстрілюють Чернігівську область, зокрема, намагаючись знищити позиції, які утримують українські захисники.

Противник використовує як артилерію, так і досить активно безпілотники, зокрема, скиди з дронів, дрони на оптоволокні, а також FPV.

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Водночас загроза з території Білорусі, як зауважив речник ДПСУ, зберігається. Росія продовжує розглядати білоруський напрямок для того, щоб спробувати тиснути на нашу країну.

Не обов'язково може бути повноцінне вторгнення. Якщо, наприклад, у Росії не буде достатньо сил для цього, вона може влаштувати певну активність вздовж кордону, і Україні буде необхідно реагувати на це. Зокрема, спрямовувати туди свої додаткові сили, які могли б бути використані на тих напрямках, де ведуться зараз активні бойові дії, – підкреслив Андрій Демченко.

Він додав, що саме тому потрібно зважати на можливі загрози, для того, щоб проаналізувати, наскільки вони серйозні.