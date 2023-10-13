Россияне опрокинули 3 "свежих" подразделения под Авдеевку, а потеряли уже 4: как происходит наступление
Источник:The Washington Post
Российские войска уже третий день интенсивно бьют по Авдеевке, бои за ключевой город на Востоке не утихают. Наступательные мотивы врага ясны.
Об этом рассказал командир 59 ОМБр Вадим Сухаревский в комментарии изданию. По его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.
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"Цель - окружить Авдеевку с Юга и Севера", - сказал Сухаревский.
По словам, россияне совершают "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".
Барабаш также сообщил, что 4 четыре российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.
Россияне понесут потери возле Авдеевки
- С 10 октября российские оккупационные войска, по данным ISW, смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра по разным направлениям вокруг Авдеевки. В Институте сомневаются, что российская армия сможет оцепить гарнизон ВСУ в городе.
- Оккупанты уже потеряли большое количество бронетехники в рамках наступательных операций. Аналитики предположили, что это может быть связано с тем, что командование ВС РФ не извлекло уроков из предыдущего наступления под Угледаром.