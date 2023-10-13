Россияне опрокинули 3 "свежих" подразделения под Авдеевку, а потеряли уже 4: как происходит наступление

Российские войска уже третий день интенсивно бьют по Авдеевке, бои за ключевой город на Востоке не утихают. Наступательные мотивы врага ясны.

Об этом рассказал командир 59 ОМБр Вадим Сухаревский в комментарии изданию. По его словам, россияне перебросили под Авдеевку три новых бригады.

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"Цель - окружить Авдеевку с Юга и Севера", - сказал Сухаревский.

По словам, россияне совершают "одновременные массированные атаки механизированными колоннами и пешими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации, в сочетании с ударами по нашим тылам и широким применением БПЛА".