Россиянам удается закрепляться в приграничье, – в ЦПИ описали ситуацию на Сумщине

Бои в пограничье Сумщины продолжаются уже несколько месяцев. В последнее время оккупанты активизировали штурмовые действия на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, оккупанты перебрасывают больше штурмовых групп именно в приграничье Сумской области. Так они увеличили интенсивность атак, что помогло им кое-где закрепиться.

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Есть ли угроза для Сум

Как отметил Коваленко, нынешняя цель россиян на этом направлении – захватить Юнаковку. Там они хотят продолжить накапливаться для дальнейших боевых действий.

Также через этот населенный пункт пролегает дорога в Курскую область, где подразделения Силы обороны Украины до сих пор выполняют боевые задачи. Оккупанты хотят усложнить им логистику.

Какая ситуация на Сумщине: смотрите карту боевых действий

Враг активен и на других участках приграничья Сумщины. В частности они пробовали накопиться и со стороны Белгородской области в направлении Краснопольской общины. Но украинские военные провели операцию и сорвали планы оккупантов.

К сожалению, враг планирует и в дальнейшем обострять ситуацию. Их цель – создать так называемую "буферную зону". Но на самом деле они хотят закрепиться в приграничье Сумщины для дальнейших боевых действий. По состоянию на сейчас у них нет сил для наступления на Сумы. И не вижу, чтобы в течение лета у них появились эти силы для наступления,

– отметил Коваленко.

Добавим, советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне усиливают активность на границе с Сумской областью. Там идут попытки прорыва. Россия использует артиллерию и авиацию. Однако ситуация не является экстраординарной.