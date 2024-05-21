Оккупанты сосредоточили ограниченные силы на Сумском направлении: в ISW оценили потенциальную угрозу
Источник:ISW
Оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны на Харьковщине, говорят, что ситуация может обостриться также на Сумском направлении. Российские силы, хотя и малоукомплектованные и несолидные, впрочем, продолжают концентрироваться на границе с Сумской областью.
Заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 20 мая сообщил о накоплении российских войск, включая чеченские подразделения, на Сумском направлении. Ограниченное количество личного состава свидетельствует о том, что Россия имеет целью оттянуть украинские силы в приграничную зону.
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Что происходит на Сумском направлении
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 мая заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 – 10 тысяч человек. По его словам, эта группировка включает до трех неполных мотострелковых полков (в каждом не хватает одного – двух батальонов), восемь мотострелковых, танковых и пехотных батальонов, один воздушно-десантный батальон и не менее двух штурмовых отделений в эшелоне усиленной роты или малокомплектного батальона.
Также сообщается, что в состав российской группировки входит неопределенный батальон ВДВ. Российский военный блогер утверждал, что 3 батальон ВДВ 104 полка ВДВ (76 дивизия ВДВ) находится в Курской области.
Аналитики из Института изучения войны оценивают, что даже ограниченная российская активность на других участках границы может привести к растяжению украинских сил вдоль широкого фронта. В частности, аналитики отмечают, что российские войска смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе до тех пор, пока Россия угрожает проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.
Ситуация на фронте: последние новости
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что для усиления своих подразделений на Харьковщине, враг привлекал несколько подразделений с Купянского направления.
- Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что ситуация на фронте очень сложная, впрочем, контролируемая. Он отметил, что гораздо хуже то, что Россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру.
- Глава Харьковской ОВА заявил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта на севере Харьковской области. Сейчас продолжаются бои за город Волчанск.