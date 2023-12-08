Движение продолжается: можно ли сейчас говорить о подготовке к наступлению на Токмак

Движение украинской армии в районе Токмака продолжается. За направление фактически от этого населённого пункта до Авдеевки отвечает генерал Александр Тарнавский. Тем временем сейчас в направлении Авдеевки и Марьинки продолжаются интенсивные боевые действия.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что там оккупанты пытаются атаковать. Он добавил, что перераспределять резервы, которые есть в управлении Тарнавского, довольно сложно.

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"Больше внимания уделяют Авдеевке. В направлении Работиного, исходя из задач, сил и средств, передаваемых нам, выполняют задачи расширения флангов. Это очень важно. Дошли до второй линии обороны", – сказал Свитан.

Сейчас украинской армии нужно укреплять и расширять фланги – хотя бы на 20 километров. Все, чтобы потом можно было завести войска и двигаться дальше в сторону Токмака.

Это движение не остановлено, оно продолжается. Просто интенсивность уменьшена из-за двух факторов,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Речь идет о погоде и достаточном количестве резервов, которые сейчас в основном привлекают для поддержки гарнизонов в Марьинке и Авдеевке.

Движется ли украинская армия в направлении Токмака: смотрите видео

Перспективы ВСУ на Юге

Зимой украинская армия может двигаться по левобережью Днепра в Херсонской области. Там глинисто-песчаные почвы, поэтому даже в мокром состоянии там проедет гусеничная техника.

Лётчик-инструктор убежден, что там нужно выполнить не менее 2 – 3 заданий. В частности:

Отодвинуть линию боевого столкновения с россиянами от правобережья. В том числе, от Херсона. Все, чтобы оккупанты не смогли обстреливать населенные пункты с артиллерии.

населенные пункты с артиллерии. Создать оперативный плацдарм и выполнять определенные действия по освобождению юго-западной части левого берега Днепра – от Кинбурнской косы до Скадовска.

"Можно создать серьезный оперативный плацдарм этой зимой. Буквально завтра начать. Нас сдерживать может только наличие сил, средств, резервов и боеприпасов. Как только будет в достаточном количестве – можно выполнять эту задачу", – отметил Свитан.

Как создать проблемы врагу

Оккупанты используют Скадовск как военно-морской хаб. Далее военная амуниция врага следует по рокадной дороге вдоль линии фронта в Голую Пристань, Алешки и Новую Каховку.

"Выйти на Скадовск, "отминусовать" основную артерию снабжения военной амуниции на левый берег – и у россиян будут очень большие проблемы. Особенно в зимний период", – сказал полковник запаса ВСУ.

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