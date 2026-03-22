Гораздо более широкий вопрос, – в 1 ОШП сказали, какие возможности потеряла РФ после отключения Starlink

Россия еще в феврале 2026 года потеряла возможность использовать Starlink на фронте. Это имело серьезное влияние на военные возможности противника.

Известно, что Силам обороны с момента отключения Starlink удалось освободить почти 400 квадратных километров украинских территорий. Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 каналу, что это очень важно, однако есть еще один серьезный успех.

Что потеряла Россия после отключения Starlink?

Дмитрий Филатов подчеркнул, что отключение Starlink повлияло на ход боевых действий и успех украинских военных.

Оперативная осведомленность противника на поле боя стала намного хуже. Это в определенной степени повлияло на достижения Сил обороны. Но министр обороны таким образом решил гораздо более широкий вопрос – проблему поражения наших тылов,

– сказал он.

Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло объяснил это тем, что оккупанты устанавливали Starlink на свои беспилотники, чтобы атаковать прифронтовые города Украины, обходя средства, которые этому противодействовали.

Обратите внимание! В 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло продолжается сбор на 5 стабилизационных эвакуационных контейнеров от STABNET. Это крайне важно, ведь поможет сохранить жизнь нашим военным, которые работают на Добропольском и Гуляйпольском направлениях.

Когда работали Starlink, то пилоты российских "Шахедов", могли в режиме реального времени видеть, как совершенствовать маршрут для атак по украинской территории.

Поэтому, по словам Филатова, значение отключения Starlink лежит в гораздо более широкой плоскости, чем ход боевых действий на поле боя.

