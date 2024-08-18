Боевые действия в Курской области: Мусиенко объяснил, как может развиваться это направление

Наступление Сил обороны на Курщине продолжается. Украинские военные постепенно продвигаются вглубь территорий России, уничтожая логистические пути врага.

Недавно ВСУ разрушили еще один мост в Курской области, который соединял берега реки Сейм. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что у Вооруженных Сил появилась возможность отрезать военное снабжение врага. Россияне критически зависели от того обеспечения, которое переправляли через этот мост.

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Мост был разрушен авиацией

Александр Мусиенко отметил, что для обезвреживания переправы в Курской области была использована авиация. Это подтверждает, что Воздушные силы в этом регионе имеют определенные возможности, которыми пользуются на полную.

Операция планировалась и реализовывалась на достаточно высоком уровне, поскольку обеспечен "зонтик" ПВО для наших войск. Также созданы определенные условия для работы украинской авиации,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что поддержка с воздуха очень важна во время наступательных действий. У украинских войск появляется "окно возможностей", ведь есть шанс продвигаться, отрезав оккупантов на другом берегу Сейма.

Чего ожидать дальше

Есть информация, что Россия приняла решение перебросить на границу Брянского и Курского направлений определенные силы, минимум 2 – 3 тысячи. Целью является попытка усиления военных группировок на том направлении, ведь враг опасается развития наступательных действий ВСУ.

Украинские войска как раз направляются на запад этих областей. Там можно пополнить фонд пленных для будущих обменов, чтобы освобождать наших украинских героев из путинских застенков,

– сказал Мусиенко.

Он предположил, если Силы обороны намерены перейти на другой берег Сейма для продвижения, то для этого будут использовать понтонные переправы. Если же план другой, то тот участок реки, где был разрушен мост, ВСУ, вероятно, применят как естественное препятствие.

Он добавил, что одним из вариантов для наших войск, чтобы разрушить логистику оккупантов, может также быть перекрытие трассы в сторону Рыльска.

Где расположена трасса в сторону Рыльска: карта