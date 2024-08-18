Нещодавно ЗСУ зруйнували ще один міст у Курській області, який сполучав береги річки Сейм. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у Збройних сил з'явилася можливість відрізати військове постачання ворога. Росіяни критично залежали від того забезпечення, яке переправляли через цей міст.

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Міст було зруйновано авіацією

Олександр Мусієнко зауважив, що для знешкодження переправи у Курській області була використана авіація. Це підтверджує, що Повітряні сили у цьому регіоні мають певні спроможності, якими користуються на повну.

Операція планувалась і реалізовувалась на достатньо високому рівні, оскільки забезпечена "парасолька" ППО для наших військ. Також створені певні умови для роботи української авіації,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що підтримка з повітря дуже важлива під час наступальних дій. В українських військ з'являється "вікно можливостей", адже є шанс просуватись, відрізавши окупантів на іншому березі Сейму.

Чого очікувати далі

Є інформація, що Росія ухвалила рішення перекинути на кордон Брянського та Курського напрямків певні сили, щонайменше 2 – 3 тисячі. Метою є спроба посилення військових угрупувань на тому напрямку, адже ворог побоюється розвитку наступальних дій ЗСУ.

Українські війська якраз прямують на захід цих областей. Там можна поповнити фонд полонених для майбутніх обмінів, щоб визволяти наших українських героїв з путінських катівень,

– сказав Мусієнко.

Він припустив, якщо Сили оборони мають намір перейти на інший берег Сейму для просування, то для цього використовуватимуть понтонні переправи. Якщо ж план інший, то ту ділянку річки, де був зруйнований міст, ЗСУ, ймовірно, застосують як природну перешкоду.

Він додав, що одним із варіантів для наших військ, аби зруйнувати логістику окупантів може також бути перекриття траси в бік Рильська.

Де розташована траса в бік Рильська: карта