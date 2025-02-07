ВСУ начали новую серию штурмов на Курщине и имели успехи, – ISW

Украинские защитники продолжают уже полгода удерживать плацдарм в Курской области. Недавно стало известно, что они осуществили успешные атаки на этом направлении.

6 февраля Курской операции исполнилось 6 месяцев. Президент Зеленский назвал главные ее достижения. Среди них – вклад в защиту Сум и Харькова и пополнение обменного фонда пленными российскими военными, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Силы обороны продвинулись вперед на Курщине

По данным Института изучения войны, украинские силы начали новую серию механизированных штурмов размером в Курской области и продвинулись до пяти километров на юго-восток от Суджи. Это доказывают геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля. Они показывают, что Силы обороны недавно имели продвижение на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку.

Минобороны России признало, что ВСУ в составе двух механизированных батальонов бронехетники осуществили атаки в несколько волн в направлении Черкасской Конопельки и Уланка (на юго-восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028). В то же время в отчете оккупантов отмечается, что, мол, атаки украинцев были отбиты.

Между тем российские военкоры отметили, что ВСУ атаковали 30 – 50 единицами бронетехники с Махновки в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка и имели успех.

Российский военкор, связанный с Кремлем, заявил, что украинские войска захватили Черкасскую Конопельку, но два других блогера опровергли это заявление. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы прорвались в Уланок или даже захватили его, но другие источники также опровергали эти заявления. ISW еще не обнаружил геолокационных доказательств того, что украинские силы действуют в Уланке.

Обратите внимание! 6 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой указано, что российские войска недавно немного продвинулись в лесистой местности на юго-запад от Куриловки.

Вражеские военные блогеры подчеркивают, что Украина начала атаки на юго-восток от Суджи, воспользовавшись плохими погодными условиями, которые затруднили использование российских беспилотников в этом районе.

Некоторые российские военные блогери выразили обеспокоенность тем, что дальнейшее украинское продвижение в Курской области может угрожать тыловым районам группировки российских сил, которые атакуют Гуево (на юг от Суджи), и усложнить возможность России перекрыть украинские наземные линии связи в пределах плацдарма.

К слову, ранее президент Зеленский неоднократно подчеркивал важность украинского плацдарма на Курщине в будущих переговорах с Россией. Глава государства отметил, что он заинтересован в требованиях Москвы по Курской области в рамках дипломатического урегулирования войны, подчеркнув стабильную позицию ВСУ в регионе.