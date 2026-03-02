Силы обороны имеют успехи на фронте и действительно важные, – Коваленко

Украинские военные имеют успехи на линии боевого соприкосновения с врагом. Нынешние успехи на фронте действительно важны.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Интересно Узнали из перехватов, – в бригаде "Рубеж" раскрыли нетипичные планы россиян возле Покровска

Что рассказали в СНБО об успехах Сил обороны на фронте?

Андрей Коваленко отметил, что Силы обороны Украины имеют успехи на фронте и действительно важны.

В то же время, россияне провалили все стратегические замыслы, которые ставили себе цель на осень и зиму,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Обратите внимание! Подробнее о том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о наступлении Сил обороны на Юге?