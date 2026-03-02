Силы обороны имеют успехи на фронте и действительно важные, – Коваленко
Украинские военные имеют важные успехи на линии боевого соприкосновения, сказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
- По словам лейтенанта, россияне провалили все стратегические замыслы на осень и зиму.
Украинские военные имеют успехи на линии боевого соприкосновения с врагом. Нынешние успехи на фронте действительно важны.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Что рассказали в СНБО об успехах Сил обороны на фронте?
Андрей Коваленко отметил, что Силы обороны Украины имеют успехи на фронте и действительно важны.
В то же время, россияне провалили все стратегические замыслы, которые ставили себе цель на осень и зиму,
– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Что известно о наступлении Сил обороны на Юге?
Командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Герой Украины Дмитрий Филатов ("Перун") рассказал BBC News Украина, что ВСУ начали наступление на Юге с целью освобождения Днепропетровской области. Вторая цель, которую уже удалось достичь защитникам, – остановить продвижение оккупантов в сторону Запорожья и отбросить их за реку Гайчур.
1 марта стало известно, что Десантно-штурмовые войска ВСУ прорвали оборону врага на Александровском направлении, уничтожив вражеские укрепления и склады боеприпасов. Это сорвало планы противника на наступление и открыло плацдарм для дальнейшего продвижения украинских защитников.
В конце февраля в ГУР МО рассказали, что украинские защитники вернули контроль над ключевыми позициями под Степногорском, что в Запорожской области. Тогда удалось перерезать логистические связи врага, что усложнило проведение штурмов противником.