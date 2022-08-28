Мы вышли на плато, – военный обозреватель о перспективах нового наступления ВСУ

Пока линия фронта существенно не меняется, российским оккупантам едва удается двигаться по территории нашей страны. Впрочем, со стороны Украины значительного продвижения тоже не наблюдается.

Мы вышли на плато. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Где и когда может произойти наступление ВСУ

В последнее время линия фронта кардинально не меняется. Даже с прибытием 3-го армейского корпуса россия, вероятно, не сможет изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Да, можно говорить о реальном варианте наступления, поскольку линия фронта уже стабилизировалась.

Перспективной местностью, чтобы проводить эту операцию, является правобережье Херсонской области, ведь там часть российской армии находится в определенной изоляции из-за того, что мы контролируем мосты.

– заметил Попович.

По его мнению, именно там надо ожидать наступление Вооруженных Сил. Впрочем, когда это произойдет трудно, но времени остается не так много. Ввиду климата и изменения погоды, в октябре уже начинаются дожди и тогда наступать будет трудно.

Поэтому будем надеяться, что какие-либо конкретные события мы будем видеть уже в течение сентября – начале октября. Что-то должно измениться там,

– отметил военный обозреватель.

Сможет ли Украина до конца года выйти на позиции по состоянию на 24 февраля

Генерал армии США Бен Ходжес заявлял, что Украина, по всей вероятности, сможет отбросить войска страны-агрессора к линии 24 февраля. По мнению Поповича, у американского генерала есть информация, позволяющая ему это утверждать.

Возможно, он руководствуется данными Главного управления разведки в лице Кирилла Буданова (председатель ГУР Минобороны – 24 канал), который еще раньше говорил, что до конца года активные боевые действия сойдут на нет,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, если до конца года украинские бойцы не смогут выйти на рубеже 24 февраля, то хотя бы создадут для этого условия.

Ситуация на фронте: коротко