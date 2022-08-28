Наразі ми вийшли на плато. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

Варте уваги росія перекидає на фронт 3-й армійський корпус: аналітик назвав імовірні зони його розгортання

Де та коли може відбутися наступ ЗСУ

Останнім часом лінія фронту кардинально не змінюється. Навіть з прибуттям 3-го армійського корпусу росія, ймовірно, не зможе змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Так, можна говорити про реальний варіант наступу, оскільки лінія фронту вже стабілізувалася.

Перспективною місцевістю, щоб проводити цю операцію, є правобережжя Херсонської області, адже там частина російської армії перебуває в певній ізоляції через те, що ми контролюємо мости,

– зауважив Попович.

На його думку, саме там треба очікувати на наступ Збройних Сил. Втім, коли це відбудеться передбачити важко, але часу залишається не так багато. Зважаючи на клімат та зміну погоди, в жовтні вже починаються дощі й тоді наступати буде важко.

Тому будемо сподіватися, що якісь конкретні події ми будемо бачити вже протягом вересня – початку жовтня. Щось вже має змінитися там,

– відзначив військовий оглядач.

Чи зможе Україна до кінця року вийти на позиції станом на 24 лютого

Генерал армії США Бен Ходжес заявляв, що Україна, ймовірно, зможе відкинути війська країни-агресорки до лінії 24 лютого. На думку Поповича, американський генерал має інформацію, яка дозволяє йому це стверджувати.

Можливо він керується даними Головного управління розвідки в особі Кирила Буданова (голова ГУР Міноборони – 24 канал), який ще раніше говорив, що до кінця року активні бойові дії зійдуть нанівець,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, якщо до кінця року українські бійці не зможуть вийти на рубежі 24 лютого, то хоча б створять для цього умови.

Ситуація на фронті: коротко