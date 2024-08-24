Победа невозможна без наступления, – в 3-й ОШБр рассказали о потерях на Харьковщине

22 августа Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ заявила о наступлении и возвращении территорий на Харьковщине. Сейчас украинским воинам удалось продвинуться на 2 километра и занять батальонный район обороны противника.

По словам командира второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, наступательные действия велись в течение трех суток, сейчас продолжаются стабилизационные действия.

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Увеличились ли потери ВСУ во время наступления

Военный отметил, что во время наступления, если его проводить разумно, потери у наступающей стороны всегда гораздо меньше, чем в обороне.

Кухарчук подчеркнул, что особенность контратаки ВСУ на Харьковщине заключается в том, что ее осуществляли силами в два с половиной раза меньше сил противника. Кроме того, наши воины имели меньше средств поражения, чем враг.

Кухарчук отметил, что благодаря хорошему планированию операции удалось провести ее с маленькими потерями, несмотря на превосходящие силы россиян.

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В свою очередь захватчики пытаются нанести бригаде потери в личном составе, поражая наших бойцов с помощью артиллерии, с помощью FPV.

"Понятное дело, что такие вещи не происходят бескровно, не происходят очень просто", – отметил командир.

В то же время он повторил, что мудрое планирование позволяет минимизировать потери.

Мы должны помнить, что победа невозможна без наступления, победа невозможна в обороне,

– подчеркнул Кухарчук.

К слову, на фоне контратаки ВСУ на Харьковщине Россия перебрасывает туда войска.