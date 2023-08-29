Украинские войска имеют успех в направлении Вербового на Юге, – Генштаб

Украинские защитники продолжают ведение наступательных операций. Так, у ВСУ есть успех в направлении села Вербовое на Запорожье.

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона подробнее рассказал о ситуации на Юге. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имели успех вблизи одного из населенных пунктов, передает 24 Канал.

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Успехи ВСУ во время наступления

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Позже Ковалев сообщил, что украинские защитники имели успех в направлении населенных пунктов Новоданиловка – Вербовое. В настоящее время ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– сообщил Ковалев.

Кроме того, ВСУ продолжают наступательные действия и на Бахмутском направлении – южнее города Бахмут. По словам Ковалева, украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время российские захватчики не оставляют попыток наступать возле Авдеевки и Марьинки, однако успеха у них нет. Также враг безрезультатно штурмует позиции ВСУ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. А также осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы. Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 32 боевых столкновения", – рассказал Ковалев о ситуации на Востоке.

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