Новые цифры и детали разговоров: офицер ВСУ исчерпывающе проанализировал статью WP о контрнаступлении

Большой материал The Washington Post о ходе наступления Сил обороны Украины летом 2023 года наверняка будут изучать как документ эпохи. Однако далеко не все выводы журналистов корректны.

Об этом 24 Каналу сказал офицер ВСУ и журналист Тарас Березовец, комментируя две статьи WP, опубликованные 4 декабря. По его словам, команда The Washington Post действительно проделала большую работу.

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"Она составляет важность как документ эпохи, по которому будут изучать украинско-российскую войну. Журналистам удалось восстановить хронологию событий, которые нам были неизвестны. В частности, встречи и разговоры, которые проходили в американском командовании вооруженных сил, командовании вооруженными силами НАТО, а также те взаимодействия и разговоры, которые шли с украинскими чиновниками", – отметил Березовец.

В чем ценность материала WP о наступлении ВСУ: смотрите видео 24 Канала

В то же время неполное понимание ситуации на российско-украинском фронте и общение с определенным кругом экспертов и военных привело к ошибочным выводам.

В WP недооценили важность Бахмута и побед в Черном море

Американские журналисты написали, что Бахмут нужно было оставить и не тратить на него живую силу и боекомплект.

Но на самом деле там удалось утилизировать наилучшие части российских вооруженных сил которые теперь не могут использовать на других участках фронта. В частности, защитники полностью уничтожили ЧВК "Вагнера" и российские десантные части.

Поэтому наступление, которое выбрало украинское командование в направлении Бердянска, Мелитополя и Бахмута, имело целью не только выход на определенные границы, но и уничтожение российских мощностей – командных центров, техники и складов с боекомплектом,

– подчеркнул Березовец.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что военные достижения можно оценивать нанесенными потерями противнику, а не только квадратными километрами.

Кроме того, журналисты WP недооценили большую победу Украины в Черном море. Благодаря серии успешных ударов российский черноморский флот был лишен своих оперативных возможностей и в конце концов оставил базу постоянной дислокации в Севастополе. Более того, в значительной степени были ослаблены его возможности в запуске баллистических и крылатых ракет.

Оружия было мало

В материале The Washington Post привели конкретные числа, которые нам были неизвестны. В частности, со ссылкой на свои источники в высшем военном командовании США, журналисты утверждают, что Украине предоставили только 15% систем для разминирования.

Но американские генералы настаивали, что этого было достаточно, чтобы прорвать российские оборонительные порядки, инженерные поля, которые враг строил несколько месяцев на южном направлении.

Теперь мы понимаем, что это было физически невозможно, потому что отсутствовали целые компоненты проведения этой операции, предусмотренные как обязательные элементы наступательной операции в соответствии с нормативными документами НАТО,

– констатировал Березовец.

Так, Украине не передали авиацию – ни истребителей F-16, ни ударных вертолетов. Было недостаточно систем разминирования и бронетехники.

Кроме того, было слишком мало времени, чтобы подготовить нужные кадры для использования этой техники. В то же время, западные советники постоянно подгоняли военно-политическое руководство Украины и хотели, чтобы это наступление началось еще раньше – в апреле, когда мы были еще менее готовы.

Поэтому ошибки были допущены с обеих сторон – и с украинской стороны, но еще больше со стороны союзников, недооценивших способность России восстанавливаться,

– подытожил Березовец.

Партнеры считали, что после поражения в Херсонской и Харьковской областях россияне потеряли возможность проводить серьезные оборонительные и наступательные операции. Как оказалось, враг тоже учится.