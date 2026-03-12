Оборона россиян на Днепропетровщине дала трещину: полковник запаса назвал цели наступления ВСУ

Силам обороны удается поддерживать наступательные действия на Днепропетровском направлении. Там у россиян серьезные проблемы, ведь все указывает на то, что оборона противника не слишком надежна.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие цели имеют украинские военные. Он отметил, что наше государство, и к сожалению, не имеет достаточно сил и средств, чтобы проводить масштабное контрнаступление, но локальная операция на Днепропетровщине имеет свой успех.

Какие задачи Сил обороны на Днепропетровщине?

Роман Свитан отметил, что украинские военные на Днепропетровщине осуществляют контрудары тактического уровня. Главная задача – не дать россиянам возможность создать группировку для атак на северную и северо-восточную части Запорожской области.

Что происходит на Днепропетровщине: карта

Этим контрударом мы (Силы обороны – 24 Канал) практически нивелировали проблему для той части Запорожья,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Однако украинским военным важно закрепиться на тех позициях, которые они отвоевали, чтобы противник впоследствии не смог застать врасплох наших защитников.

Свитан считает, что Силам обороны важно быть крайне внимательными к действиям противника, ведь оккупанты перебрасывают свои мощности в сторону Гуляйполя. Это может быть попытка подготовиться к атакам по позициям наших военнослужащих.

Важно! Украинцы фактически вытеснили российские силы из Днепропетровской области, освободив около 400 квадратных километров территории. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что попытка врага зайти в регион была скорее информационной кампанией. По его словам, отступление россиян стало для них серьезным репутационным ударом и может повлиять на дальнейшие планы наступления.

Кроме того, по мнению военного эксперта, впоследствии украинские командиры оперативного уровня дадут распоряжение, где нашей армии стоит остановиться на Днепропетровщине, чтобы перейти из наступления в оборону. Все для того, чтобы не дать противнику вернуть ранее захваченные позиции, наступая с востока Запорожского фронта.

