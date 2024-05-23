В этом году Украина может выйти на северное Приазовье: Черник назвал сценарий
С получением пакетов западной помощи Украина сможет значительно усилить фронт и получит реальные возможности пойти в наступление, по меньшей мере на южном направлении. Однако это возможно, когда сойдутся в один ударный кулак четыре фактора.
Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он проанализировал возможности ВСУ на ближайшие месяцы.
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Удары западным оружием по территории России
Удары по России западным вооружением по России помогли бы Киеву удерживать фронт, об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Союзники понимают, что этот запрет для Украины позволяет россиянам приближаться и к их границам напрямую, убежден Черник. Однако ядерный шантаж врага останавливает западные страны.
Если бы нам разрешили ракетами ATACMS наносить удары по скоплениям войск – это было бы полезнее всего именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточено до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами,
– добавил военный эксперт.
Однако и эти "красные линии" могут быть стерты, как раньше было с некоторыми видами оружия и техники. Когда партнеры наотрез отказывались передавать их Украине, чтобы не эскалировать, впоследствии наше государство все-таки их получило.
Возможности ВСУ для наступления летом
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины.
Черник согласен с такой формулировкой и считает, что решающее значение этого цикла сухой погоды – это пробиться к северному Приазовью.
"Это была бы третья блестящая операция после Харьковской и Херсонской", – добавил военный.
Это абсолютно возможно реализовать с помощью большого количества ракет ATACMS, работой большого количества радиоэлектронной борьбы, артиллерии и авиации.
Если бы все четыре фактора сложились в один кулак, на условный сентябрь мы могли бы прорвать линию Суровикина. Но здесь все зависит исключительно от количества качественного оружия,
– подчеркнул Черник.
Даже в прошлом году украинская армия, не имея преимущества в воздухе, с использованием мощной западной техники смогла начать наступление на южном направлении. Если бы Украина начала работать большим количеством боеприпасов и ракет по тылам и железным дорогам врага на Юге, истощенную российскую армию можно было вытеснить с этого плацдарма.
Темы, которые также анализировал Черник
- Сейчас на фронте уже есть результаты чешской и американской инициативы – количество боеприпасов значительно возросло. Сюда же присоединилась и Германия – Rheinmetall увеличил производство снарядов в 10 раз.
- Россияне могут привлечь дополнительные силы на севере Украины. Если будет добавлено 50 тысяч резерва, враг может организовать "беспокоящую операцию" в Сумской области – прокальковать Харьков. Чтобы захватить Харьков или Сумы, россиянам понадобится примерно 100 тысяч личного состава. А учитывая рекордные потери, которые сейчас они несут, резервы замещают в первую очередь их на других участках фронта.
- Россияне накопили 10 тысяч ракет С-300. Пусковых установок к ним есть примерно 700 единиц. Это достаточно опасно для Украины, поэтому украинские государственные деятели начали артикулировать эти цифры и давить на партнеров.