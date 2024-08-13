Великобритания не разрешает использовать Storm Shadow во время Курской операции, – Telegraph

Наступление ВСУ на Курщине дало толчок разговорам о новых поставках Украине западного оружия и возможной отмене ограничений, установленных ранее. Но не все страны готовы к более радикальным шагам.

В Германии говорят о поставках дополнительных танков Leopard и считают, что Украина может использовать переданное оружие, как считает нужным. А вот использование дальнобойного оружия назвали "другим, политическим вопросом".

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Великобритания не готова позволить бить Storm Shadow по Курщине

The Telegraph понимает, что правительство Великобритании не предоставило Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках Курской наступательной операции. "Никаких изменений не произошло", – заявил источник в правительстве,

– написали журналисты.

А Владимир Зеленский, когда был в Великобритании, лоббировал перед премьером Киром Стармером снятие ограничений на использование боеприпасов, дальность действия которых составляет около 250 километров. Благодаря этому оружию ВСУ могут наносить удары по аэродромам и логистическим центрам далеко за линией фронта.

По мнению западных военных, Storm Shadow помогут давить на Путина. Например, Гэмиш де Бреттон-Гордон, бывший британский танковый командир, считает, что ракеты смогут поражать "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие к Курску, а также любые аэродромы в радиусе 160 километров".

Противоречивые заявления вокруг разрешения бить Storm Shadow

10 июля Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как использовать ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания.

Но его заявление опровергли уже 12 июля. Тогда в оборонном ведомстве страны заявили, что правительственная политика по применению ракет большой дальности "не изменилась".

Официальный представитель премьер-министра ранее заявлял следующее: "Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко осознаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины".

Франция, которая также производит эти ракеты, ранее якобы предоставила такое разрешение.