Россия перебросила 60 тысяч войск, – Зеленский об уникальной операции ВСУ на Курщине

Прошло 5 месяцев с начала Курской операции, в течение этого времени наши войска удерживают буферную зону на территории России. Стало очевидно, что все российские угрозы и претензии являются не более, чем блефом.

Об этом на заседании в формате "Рамштайн" сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. После того, как ВСУ вошли на Курщину, большинство других угроз врага также могут оказаться ложью.

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Одна из крупнейших побед Украины

Владимир Зеленский отметил, что если все мы будем работать вместе, чтобы подтолкнуть Россию к миру, то угрозы россиян точно останутся лишь блефом. Украина слышала сигналы от некоторых наших партнеров о поддержке, поэтому надо оставаться храбрыми и предлагать сильные инструменты.

Например, Курская операция – это одна из наших крупнейших побед и не только в 2024 году, а на протяжении всей войны. Россия должна была отвести почти 60 тысяч войск с украинского фронта, чтобы справляться с ней,

– отметил Президент.

К слову, в начале января 2025 года Вооруженные Силы Украины начали новое наступление на Курщине. Россиян атаковали сразу с нескольких направлений. Об активной работе средств РЭБ и атаке беспилотников написали и российские пропагандисты. Также сообщалось о высадке десанта.

В Кремле признавать наступление отказались. Там заявили лишь о "контратаке для прекращения российского наступления". Вражеское минобороны написало о якобы больших потерях ВСУ.