Россияне сидели в кукурузе: Генштаб показал уникальное видео первых боев в Курской области

Участник прорыва российской границы в Курской области рассказал подробности о пересечении границы страны-агрессора. Также Генштаб обнародовал уникальные кадры первых боевых столкновений.

Десантник 82-й ОДШБр с позывным "Шахтер" рассказал, что когда воины приближались к границе, то было утро – как раз рассвело. Военных прикрывали танки.

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Защитники засели в посадке, отсиделись там и открыли огонь по российским вертолетам. В один момент защитники быстро сели в машины, прорвали границу и въехали в ближайшее село.

Там наши воины рассредоточились и у них завязался бой с оккупантами.

Они все сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, из РПГ, из Browning (пулемета – 24 Канал),

– рассказал десантник.

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По словам "Шахтера", оккупанты совсем не ожидали наступления ВСУ. Еще на блокпосту наши воины поразили их трансформатор, чтобы у врага не было связи.

Все происходило настолько быстро, что защитник не запомнил всех деталей событий. Воин лишь сообщил, что он и его собратья старались максимально "накрывать огнем" фланги врага. Для этого привлекали РПГ и гранаты. Главной целью в то время было, чтобы русские не подходили.

Впоследствии россиянам вообще перехотелось контратаковать, однако они игнорировали предложения сдаваться в плен. Поэтому ВСУ продолжили крыть врагов огнем.

Наши воины обстреливали врага до сумерек. А когда стемнело, то замаскировали боевую технику, окопались, выставили "фишку" и по очереди дежурили возле машины.

Той ночью враг применил КАБ и "Грады". Но, несмотря на все попытки врага "выкурить" наших воинов из засады, они держались и не разоблачали себя.

Напомним, что сейчас ВСУ контролируют на Курщине более 1 250 квадратных километров и 92 населенных пункта. Это официальные данные по состоянию на 19 августа – такие факты привел президент Владимир Зеленский.