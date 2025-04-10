Украинцы уже в эйфории: могут ли ВСУ сейчас пойти в наступление

Российские войска продолжают давить по всей линии фронта и готовятся к новым атакам. Однако приоритетная задача противника – продвижение на линию Покровск – Константиновка – Часов-Яр.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Он оценил, смогут ли Вооруженные Силы Украины в нынешней ситуации начать наступательные действия.

Важно Продвижение россиян на Покровском направлении нет, – майор запаса озвучил чем это объясняется

Готова ли Украина к наступлению

По мнению военного эксперта, основные события будут развиваться на участке фронта Покровск – Константиновка – Часов-Яр. В то же время на других направлениях россияне также будут давить.

Следуя классической схеме проведения наступательных действий, российская армия будет проводить основную операцию, наступая на Донецком направлении, вместе с этим проводить дополнительную операцию в районе Лимана, где ситуация чрезвычайно сложная. Второстепенный удар враг будет наносить по Купянску и увеличивать активность на Запорожском участке фронта,

– сказал Грабский.

Впрочем, украинская оборона устойчива и эффективность нанесения ударов по противнику увеличилось, потому что оккупанты сейчас вынуждены компенсировать недостаток техники количеством пехотных штурмов, что так же является одним из факторов увеличения интенсивности боевых действий.

Относительно возможного усиления боевых действий, то здесь как бы странно не звучало, но срабатывает фактор природы – появляется "зеленка", поэтому можно будет уже более активно скрывать свои подразделения, делать маневры,

– отметил военный эксперт.

По его словам, последнее время среди украинцев чувствуется эйфория относительно возможных наступательных действий Вооруженных Сил. Однако 2023 год показал, что если Украина не будет придерживаться законов ведения войны, то ни о каких наступательных действиях говорить нет смысла.

У Украины недостаточно авиации, личного состава и не хватает артиллерии для того, чтобы перекрыть россиян и обеспечить преимущество на поле боя. В то же время украинские войска могут проводить контратакующие действия, как ВСУ делали на Донецком участке фронта и делают на Купянском направлении.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.