Украине очень важны разведданные от США, и вряд ли Трамп будет передавать кому-то другие детали об этом. Это в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Трамп не будет передавать детали"

Михаил Подоляк отметил, что Владимир Зеленский, общаясь с лидерами других стран, особенно которые обеспечивают милитарные ресурсы для Украины, должен говорить о наших шагах. Вопрос к партнерам, о чем они будут заявлять публично.

Я не думаю, что Трамп будет передавать кому-то какие-то детали. Это очевидно. Просто он заявил, что Украина будет нуждаться в дополнительных ресурсах. В частности, разведывательной информации. Безусловно, было бы неплохо об этом не говорить публично, а просто предоставлять эту информацию. Но даже если об этом сказано, но после этого будут соответствующие действия, то есть нам будет предоставляться информация, то хорошо, будет так,

– сказал чиновник.

Война в Украине сейчас максимально позиционная и стагнационная. Здесь перехват инициативы возможен, только когда будет совсем другой уровень ресурсного обеспечения. Если ресурсов будет в несколько раз больше, чем используется сегодня, то это будет иметь существенное влияние на ход событий на линии фронта.

У России нет никакого существенного продвижения. Тяжелые бои продолжаются на Покровском, Новопавловском направлении. Однако враг тратит огромное количество ресурсов на несущественные продвижения. Дональд Трамп также это понимает. Поэтому вряд ли большое количество информации будет в публичном доступе и в распоряжении россиян.

