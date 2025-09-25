Україні дуже важливі розвіддані від США, і навряд чи Трамп буде передавати комусь інші деталі про це. Це в ефірі 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Трамп не буде передавати деталі"

Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Зеленський, спілкуючись з лідерами інших країн, особливо які забезпечують мілітарні ресурси для України, повинен говорити про наші кроки. Питання до партнерів, про що вони будуть заявляти публічно.

Я не думаю, що Трамп буде передавати комусь якісь деталі. Це очевидно. Просто він заявив, що Україна буде потребувати додаткових ресурсів. Зокрема, розвідувальної інформації. Безумовно, було б непогано про це не говорити публічно, а просто надавати цю інформацію. Але навіть якщо про це сказано, але після цього будуть відповідні дії, тобто нам буде надаватися інформація, то добре, буде так,

– сказав посадовець.

Війна в Україні зараз максимально позиційна та стагнаційна. Тут перехоплення ініціативи можливе, тільки коли буде зовсім інший рівень ресурсного забезпечення. Якщо ресурсів буде у декілька разів більше, ніж використовується сьогодні, то це буде мати суттєвий вплив на перебіг подій на лінії фронту.

У Росії немає ніякого суттєвого просування. Тяжкі бої тривають на Покровському, Новопавлівському напрямку. Однак ворог витрачає величезну кількість ресурсів на несуттєві просування. Дональд Трамп також це розуміє. Тому навряд чи велика кількість інформації буде у публічному доступі та в розпорядженні росіян.

