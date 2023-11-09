Исчерпано не все: как россияне пытаются остановить наступление ВСУ

Оккупанты летом взорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать атаки ВСУ на левобережье Херсонщины. У них еще есть варианты, как противостоять наступлению украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты сейчас пытаются остановить наступление ВСУ из-за постоянного вбрасывания новых резервов на поле боя.

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Надежды России не оправдались

Как подчеркнул Попович, пока нельзя говорить, что оккупанты исчерпали все свои возможности для остановки наступления ВСУ. Сейчас они пытаются "тушить" проблемы живой силой.

Я не сказал бы, что на 100% они исчерпали свои возможности. Российское командование может что-нибудь придумать. Сейчас они пытаются перебрасывать подкрепление живой силы, чтобы остановить существующие продвижения.

– рассказал Попович.

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Скорее всего, летом оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чтобы вообще остановить наступление ВСУ. Тогда они ожидали, что атаки пойдут на Запорожском и Херсонском направлениях. Но как это вообще планировалось – сейчас никто не скажет.

Летом начиналось наше наступление в Запорожье. Оккупанты думали, что мы еще будем наступать на левобережье Херсонщины. Потому и взорвали дамбу. Тогда действительно наступление пошло только на Запорожском направлении. Россия рассчитывала, что Днепр нас остановит. Но эти надежды не оправдались,

– отметил Попович.

Ситуация на фронте: коротко