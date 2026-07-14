Силы обороны отбросили россиян вблизи ряда населенных пунктов, – DeepState

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в Днепропетровской области. В результате оккупанты были вынуждены отступить в районе 4 сел.

Об этом сообщили в DeepState. Аналитики обновили свою карту.

Что известно о продвижении ВСУ?

Украинским военным удалось отбросить врага из 4 населенных пунктов. Все они расположены на территории Синельниковского района Днепропетровской области:

Малиевка;

Сичневое;

Новогеоргиевка;

Запорожское.

Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны,

– заявили в DeepState.

Аналитики уточнили, что противник по-прежнему находится в тылу. Почему уточнение по "голубой зоне" будет предоставлено позже.

Что известно об успехах ВСУ?

Ежедневно Украина наносит врагу сокрушительные потери как в тылу, так и на фронте. Число уничтоженных оккупантов с техникой неуклонно растет. За прошедшие сутки россияне потеряли 1 120 своих военных.

Ситуация на линии фронта претерпевает существенные изменения на фоне снижения наступательных возможностей противника. По словам Сирского, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления противника сократилось с 13 до 6–7. Соотношение штурмовых действий Украины и России в настоящее время составляет примерно 40% к 60%.