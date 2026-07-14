Силы обороны отбросили россиян вблизи ряда населенных пунктов, – DeepState
Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в Днепропетровской области. В результате оккупанты были вынуждены отступить в районе 4 сел.
Об этом сообщили в DeepState. Аналитики обновили свою карту.
Что известно о продвижении ВСУ?
Украинским военным удалось отбросить врага из 4 населенных пунктов. Все они расположены на территории Синельниковского района Днепропетровской области:
- Малиевка;
- Сичневое;
- Новогеоргиевка;
- Запорожское.
Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны,
– заявили в DeepState.
Аналитики уточнили, что противник по-прежнему находится в тылу. Почему уточнение по "голубой зоне" будет предоставлено позже.
Что известно об успехах ВСУ?
Ежедневно Украина наносит врагу сокрушительные потери как в тылу, так и на фронте. Число уничтоженных оккупантов с техникой неуклонно растет. За прошедшие сутки россияне потеряли 1 120 своих военных.
Ситуация на линии фронта претерпевает существенные изменения на фоне снижения наступательных возможностей противника. По словам Сирского, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления противника сократилось с 13 до 6–7. Соотношение штурмовых действий Украины и России в настоящее время составляет примерно 40% к 60%.