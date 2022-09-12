Часть просто бросили: сколько техники уже потеряли россияне во время наступления ВСУ в Харьковской области

Россия стремительно теряет личный состав и свою технику из-за наступления ВСУ в Харьковской области. Оккупанты пытаются как можно быстрее убежать, поэтому оставляют трофеи для украинских военных.

Аналитики CIT утверждают, что во время наступления ВСУ в Харьковской области россия уже потеряла 125 танков, БМП и БТР. В сообщении говорится, что оккупанты также потеряли два самолета класса Су-32 и Су-25.

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Больше всего враг потерял БМП – сразу 50. Всего на десяток меньше оккупанты покинули трофейных танков – 40 единиц.

Сколько техники россия уже потеряла в Харьковской области

40 танков;

35 БТР;

11 машин связи;

4 инженерные машины;

9 машин комплексов ПВО;

50 БМП;

5 "Тигров"/MRAP;

47 грузовиков и прочего транспорта;

Су-34 и Су-25.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что пока не учтены потери россиян в Изюме, который освободили недавно. Отмечается, что там оккупанты потеряли:

МСТА-С, МСТА-СМ2;

САУ Акация;

танки Т-80У и Т-80БВ;

БТР-82;

машина для разминирования УР-77, иногда используемая для наступления.

Россияне оставляют собственную технику

На днях украинские военные распространили видео из Изюма, где россияне на улицах оставили свою технику. Украинские защитники обнаружили немало российских танков, которые снаружи выглядят невредимыми. На освобожденных территориях технику оккупантов уже даже оттягивают тракторы.

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Хотя у россии есть немало техники, однако она уже начинает ощущать последствия потерь. Ожидается, что до конца 2022 года у россии будет острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

В разведке Минобороны Великобритании прогнозируют, что россия может не выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику.

При этом следует сказать, что потери россии только увеличиваются. В Генштабе ВСУ утром 12 сентября обнародовали обновленные ориентировочные потери врага. Согласно им, россия потеряла 2168 танков.

Относительно наступления ВСУ на Харьковщине, то украинские военные на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с россией. В американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение россии.

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