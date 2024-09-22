Россияне перешли к обороне на Харьковском направлении, – ОТУ "Харьков"

На севере Харьковщины идут ожесточенные бои. Россия вынуждена перебрасывать дополнительные подразделения, чтобы удерживать свои позиции на этом участке фронта.

Еще в конце августа стало известно, что украинские военные перешли в контрнаступление на севере Харьковщины и выбили врага с позиций.

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Какая ситуация на Харьковщине сейчас

Штаб-сержант "Хартии" Кирилл Дучко сообщил, что кремлевская армия перешла к обороне на Харьковском направлении. Для подкрепления страна-агрессор перебрасывает туда "вагнеровцев" и бывших заключенных.

Мы действительно видим перегруппировку и подкрепление. То есть те российские подразделения, которые стояли перед нами с мая, они - небоеспособны. И им дают подкрепление из "Вагнера" и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление. Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту,

– подчеркнул Дучко.

К слову, ранее в ОТУВ "Харьков" рассказывали, что Силы обороны Украины укрепили позиции возле Липцов в Харьковской области, заставив российские войска перейти в оборону. Кроме того, врага оставили без логистического снабжения. Самая сложная ситуация в области сохраняется в Волчанске, где продолжаются бои.