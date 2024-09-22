Ще наприкінці серпня стало відомо, що українські військові перейшли у контрнаступ на півночі Харківщини і вибили ворога з позицій.

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Яка ситуація на Харківщині зараз

Штаб-сержант "Хартії" Кирило Дучко повідомив, що кремлівська армія перейшла до оборони на Харківському напрямку. Для підкріплення країна-агресорка перекидає туди "вагнерівців" та колишніх ув'язнених.

Ми справді бачимо перегрупування та підкріплення. Тобто ті російські підрозділи, які стояли перед нами з травня, вони — небоєздатні. І їм дають підкріплення із "Вагнера" та колишніх ув'язнених. Ми бачимо перегрупування та підкріплення. Ми розуміємо усі ризики, зважуємо усі "за" та "проти" і готові дати відсіч у будь-яку хвилину,

– наголосив Дучко.

До слова, раніше в ОТУВ "Харків" розповідали, що Сили оборони України зміцнили позиції біля Липців у Харківській області, змусивши російські війська перейти в оборону. Крім того, ворога залишили без логістичного постачання. Найскладніша ситуація в області зберігається у Вовчанську, де тривають бої.