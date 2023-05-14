Бахмут – это прелюдия к контрнаступлению, – Подоляк рассказал, что будет дальше

Михаил Подоляк прокомментировал украинские наступательные действия на Бахмутском направлении. По его словам, эти действия предшествуют долгожданному контрнаступлению Вооруженных Сил.

Советник главы Офиса Президента отметил, что Украина уже перехватила инициативу в Бахмуте. Однако все же подчеркнул, что освобождения украинских территорий никогда не будут легкими.

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Подоляк высказался о боях возле Бахмута

Советник подчеркнул, что тактические действия со стороны ВСУ не означают то, что "Бахмут будет освобожден завтра". По его мнению, тяжелые бои возле города-крепости будут продолжаться, в то время как боеспособность России в дальнейшем будет падать.

В более широком смысле Бахмут – это дверь, которая открывает Украине возможность начать успешное контрнаступление,

– заметил Подоляк.

Кроме этого, он рассказал, что контрнаступление не является лишь "одноразовым мероприятием, которое началось сегодня и закончится завтра". Это огромное количество локальных действий, уже осуществляемых украинскими войсками в течение определенного периода времени.

Советник отметил, каким видит будущее российской армии

Подоляк рассказал, что в ближайшее время весь мир увидит "катастрофические события, постигшие армию России". По его словам, россияне будут вынуждены очень быстро покинуть оккупированные территории нашей страны.

"Миф о силе российской армии, так долго пугавший Европу, наконец-то развеян", – заверил он.

Напоследок советник высказал предположение, когда оккупанты совершат очередные "жесты доброй воли". Он считает, что это будет "жаркий весенне-летний сезон".

Украинцы понемногу продвигаются возле Бахмута