Глава ОВА подтвердил попытку россиян наступать на Запорожье, но не заявленные масштабы

Россияне пытаются наступать на Запорожье, но не в заявленных масштабах. В общем, на Запорожском направлении собрано достаточно сил с одной и другой стороны, и иногда происходят артиллерийские перестрелки.

Такое мнение 24 Каналу выразил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. В целом на Запорожье оккупанты проводят разведку боем и наращивают поставки из Крыма.

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Россияне пытаются наступать

Старух рассказал, что военные у нас наиболее проинформированные, если Генштаб сказал так, значит, так и есть. Россияне пытаются наступать на областной центр, Гуляйполе, Орехов вот уже 11 месяцев. Боевые действия идут без остановки то менее интенсивно, то более интенсивно.

Когда у них происходит ротация, приходят свежие силы, они начинают снова немного активнее работать. Или когда подходят последние дни плана выстрелять что-то, они начинают бить справа-налево. Никаких сомнений не вызывает то, что наших сил и средств, которые есть в Запорожской полосе, достаточно,

– отметил председатель Запорожской областной военной администрации.

Он добавил, что россияне ничего не захватят, скорее будет наоборот. Вместе с тем практика того, что они небольшими группами 7-10 человек пытаются нащупать оборону, найти, возможно, что кто-то расслабился, найти щель, действительно есть, но все готовы к этому.

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Украина строит Соборность

По словам главы Запорожской областной военной администрации, 20 января они делали телемост с Ивано-Франковской областью. На Запорожье есть военные и из Ивано-Франковска, и из Закарпатья, и из Запорожья, и из Днепра. То есть вся Украина объединена, синхронизирована, строит новейшую современную соборность.

"Не такую, как 100 лет назад. Не удалось нашим дедам-прадедам, давайте правду говорить, потому что мы много говорим, но когда посмотрим в историю, не так немного. Сегодня же строится настоящая Соборность, все вместе боремся за нашу победу, отстаиваем нашу Независимость", – заметил Старух.

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