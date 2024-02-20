Все атаки отбито, оккупанты ликвидированы: как прошла сложная ночь на Запорожском направлении
Источник:ОК "Запад"
Вчерашняя ночь на Запорожском направлении была сложной. Украинские защитники отбили все атаки российских захватчиков.
Оккупантов ликвидировали. Ситуация на Запорожском направлении контролируемая, отметили военные.
Кстати Более 1200 бойцов, 2 самолета и десятки единиц другой техники: потери врага на 20 февраля
Защитники героически держат оборону
Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. Россияне уничтожены. Ситуация – контролируемая,
– подчеркнули в ОК "Запад".
Также констатировали, что наши воины героически держат оборону и уничтожают оккупационное войско. Военные призвали отставить панику и доверять ВСУ, а не комментаторам в сети.
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Силы обороны отбили все атаки оккупантов: смотрите видео
Какая ситуация на Запорожском направлении: последние новости
- Утром 20 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Запорожском направлении Силы обороны отбили 11 атак российских захватчиков возле Малиновки и Работино Запорожской области.
- Накануне, ночью 19 февраля, оккупанты также пытались наступать. Правда, успеха не достигли.
- Так, украинские защитники дали мощный отпор врагу. Российская техника уничтожена, личный состав сбежал.