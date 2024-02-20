Все атаки отбито, оккупанты ликвидированы: как прошла сложная ночь на Запорожском направлении

Вчерашняя ночь на Запорожском направлении была сложной. Украинские защитники отбили все атаки российских захватчиков.

Оккупантов ликвидировали. Ситуация на Запорожском направлении контролируемая, отметили военные.

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Защитники героически держат оборону

Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. Россияне уничтожены. Ситуация – контролируемая,

– подчеркнули в ОК "Запад".

Также констатировали, что наши воины героически держат оборону и уничтожают оккупационное войско. Военные призвали отставить панику и доверять ВСУ, а не комментаторам в сети.

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