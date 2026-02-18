В ВСУ четко ответили, чем грозит захват Терноватого на Запорожье
- Россияне стремятся оккупировать Терноватое для дальнейшего продвижения по Запорожской области, несмотря на большие потери.
- Терноватое является центральным населенный пунктом на Александровском направлении, что предоставляет стратегическое преимущество для контроля над трассой Запорожье – Донецк.
На Александровском направлении враг стремится выйти к населенному пункту Терноватое. При этом оккупанты совершенно не считают собственных потерь, которые несут во время боев с нашими защитниками.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 3-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Максима Безручко.
Почему россияне хотят оккупировать Терноватое?
Комбат рассказал, что на Александровском направлении по состоянию на сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая. Противник больше внимания уделяет Гуляйполю, что на Запорожье.
Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на то, что он несет огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Терноватое,
– отметил защитник.
Где расположено Терноватое: смотрите на карте
Относительно значения Терноватого для врага, военнослужащий отметил, что это центральный населенный пункт, а дальше идет высота. Поэтому россияне хотят забрать этот рубеж для дальнейшего продвижения по Запорожской области.
"После этого рубежа у них будет еще одна основная задача – трасса Запорожье – Донецк", – подчеркнул командир 3-го механизированного батальона 110 ОМБр.
Смотрите интервью с командиром батальона 110 бригады: видео
Что еще происходит на фронте в Запорожской области?
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил в эфире 24 Канала, что направление Гуляйполя становится менее приоритетным для врага. Россияне перебрасывают войска и технику на линию Токмак – Орехов – Васильевка в Запорожской области.
В сети писали о якобы захвате Новониколаевки в Запорожье врагом. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сказал, что большая часть серой зоны вблизи этого населенного пункта находится под огневым контролем украинских военных, а российские подразделения не могут закрепиться на этом участке фронта.
Владислав Волошин также подчеркнул, что на южном фронте в Запорожской области ВСУ противостоят четырем российским армиям. Полковник заметил, что российские силы пытаются прорваться к Гуляйполю, неся большие потери в людях и технике.