В ВСУ четко ответили, чем грозит захват Терноватого на Запорожье

На Александровском направлении враг стремится выйти к населенному пункту Терноватое. При этом оккупанты совершенно не считают собственных потерь, которые несут во время боев с нашими защитниками.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 3-го механизированного батальона 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Максима Безручко.

Почему россияне хотят оккупировать Терноватое?

Комбат рассказал, что на Александровском направлении по состоянию на сейчас ситуация тяжелая, но контролируемая. Противник больше внимания уделяет Гуляйполю, что на Запорожье.

Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на то, что он несет огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Терноватое,

– отметил защитник.

Относительно значения Терноватого для врага, военнослужащий отметил, что это центральный населенный пункт, а дальше идет высота. Поэтому россияне хотят забрать этот рубеж для дальнейшего продвижения по Запорожской области.

"После этого рубежа у них будет еще одна основная задача – трасса Запорожье – Донецк", – подчеркнул командир 3-го механизированного батальона 110 ОМБр.

Что еще происходит на фронте в Запорожской области?