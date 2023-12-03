Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга

Наталья Гуменюк отреагировала на слухи, что больше не работает в Силах обороны Юга Украины. Она отметила, что эти разговоры не соответствуют действительности.

Причины увольнения Наталья Гуменюк не уточнила. Кроме того, доподлинно неизвестно, кто именно возглавляет координационный прессцентр Сил обороны Юга.

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Гуменюк уволилась из пресс-центра Сил обороны Юга

На своей странице в Фейсбуке Наталья Гуменюк ответила на многочисленные комментарии украинцев, которые переживали из-за того, что капитан исчезла с информационного поля наших средств массовой информации.

Когда впереди много интересного... а кто-то там ванговал, что Гуменюк все... правда в том, что Гуменюк действительно фсьо по Силам,

– написала она.

Несмотря на это, на своей фейсбук-странице капитан 1 ранга указала новое место работы – в пресс-центре Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины.



Гуменюк изменила место роботы в фейсбуке / Скриншот 24 Канала

Капитан осталась в Силах обороны Украины

В комментарии журналистам 24 Канала Гуменюк подтвердила, что уже не находится в Вооруженных силах Украины, но осталась в Силах обороны нашего государства.

Государственная пограничная служба принадлежит к Силам обороны нашего государства, в то время как Силы обороны Юга – к Вооруженным Силам Украины. Потому пост Гуменюк в фейсбуке выглядит вполне логично.

Журналисты Суспильного рассказали, что ранее в комментарии Наталья Гуменюк заявляла, которые переводят в подразделение Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

К тому же журналистам "РБК-Украина" собеседники рассказали, что капитана 1 ранга перевели на "другое направление" деятельности.

Справка! Должность главы пресс-центра Сил обороны Юга Украины Гуменюк возглавляла с весны 2022 года. Она занималась коммуникацией со СМИ и сообщала последнюю информацию из Южного направления.

С августа 2023 Наталья Гуменюк работала помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.