"Та, у которой есть мечта" обеспечивает связь членов ОПЗЖ с Москвой, – СМИ

Гражданка России и бывшая нардеп Наталья Королевская выступает в роли "связной" между депутатской группой ОПЗЖ в Раде и Россией. Кроме того, она поддерживает контакты с кумом главы Кремля.

Как сообщает Radio NV, экс-депутат поддерживает связь с членами "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ), передает 24 Канал.

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Что известно

Еще до полномасштабного вторжения Наталья Королевская выехала из Украины. Впрочем, контакты с бывшими однопартийцами оборвать не поспешила.

Источники издания рассказали, что экс-нардеп в курсе всего, что происходит в парламенте. Она находится в депутатском чате бывших "опзжвцев". Ее не исключили из чата, как это сделали с другими экс-депутатами партии.

Кроме того, известно, что Королевская поддерживает общение с Виктором Медведчуком. В частности, именно кум Путина поспособствовал проведению нескольких событий в Европе по поддержке украинских беженок, которые организовывала Королевская.

Напомним, что в 2023 году НАБУ объявило Наталью Королевскую в розыск. Ее подозревают в недостоверном декларировании. По информации нескольких источников, сейчас Королевская находится в ОАЭ.

В 2023 году Королевская и ее муж Солод написали заявления на сложение депутатских мандатов.

Справка: В 2012 году Королевская участвовала в избирательной кампании. Первое предложение из агитационного ролика с речью "У меня есть мечта" стало интернет-мемом. С 2012 по 2014 она была министром соцполитики при Януковиче.