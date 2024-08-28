"Семья патриотов на небе": погибла украинская военная Наталья "Иранка" Кузнецова
Источник:Руслан Каганец
Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова, известная под позывным "Иранка". Незадолго перед Бахмутом погиб ее муж.
Об этом сообщил военный Руслан Каганец. Обстоятельства смерти Натальи Кузнецовой пока неизвестны.
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Наталья погибла вслед за мужем
Руслан напомнил, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.
Еще одна семья патриотов и националистов на небе,
– написал Руслан Каганец.
Наталья Кузнецова возглавляла Черниговское отделение "Правого сектора". Перед началом полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова занимала должность руководителя киевского офиса юридической компании SkyLawyers.
А в мае 2022 года она сообщила, что покинула гражданскую службу и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.
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