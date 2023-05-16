Долго нюхал яблоко и потом съел с огрызком, – жена освобожденного из плена защитника "Азовстали"

Ровно год назад, 16 мая, украинские военные, которые 86 дней держали позиции и защищали Мариуполь от оккупантов, получили приказ прекратить оборону "Азовстали" и сложить оружие. Благодаря их мужеству и профессионализму захватчики стянули в Мариуполь значительную часть своих войск, что дало возможность украинским войскам перегруппироваться и дождаться вооружения от партнеров.

В годовщину выхода из "Азовстали" родственники защитников рассказали, в каких условиях их держали россияне. На встрече присутствовала и председатель ОО "Совет женщин и матерей "Женщины из Стали", жена освобожденного из плена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, сообщает 24 Канал.

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Что происходит с защитниками после обмена

Зарицкая рассказала, что освобожденные из плена бойцы по возвращении долго думают, что реальность – это сон. Затем женщина рассказала о сложностях реабилитации мужа после российского плена.

У меня в рюкзаке было яблоко с собой. Он его нюхал минуты три, гладил, смотрел на него, обнимал. А потом съел с огрызком,

– рассказывает жена азовца.

Она также добавила, что по возвращении домой ее муж внюхивался в каждый запах. По словам Зарицкой, после обмена пленные не чувствуют своих габаритов: кто-то потерял 20, кто-то 50, а кто-то 80 килограммов.

"Единственное, что я чувствую – голод"

Кроме того, большинство украинских воинов после плена не испытывают никаких эмоций.

"Муж мне через месяц сказал: "я ничего не чувствую, единственное ощущение, которое у меня не отбили россияне – это чувство голода. Когда в Новых Санжарах он мог принять душ – он плакал и говорил, что проточная вода – это наибольшее благо цивилизации", – говорит женщина.

Наталья Зарицкая рассказала о трудностях реабилитации своего мужа: смотрите видео