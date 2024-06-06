Гуменюк назначили на должность, которая не связана с медиа: что известно
Источник:СтратКом ВСУ
Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Ее назначили на должность, которая не связана с взаимодействием с медиа.
Управление Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины обнародовало свое заявление поздно вечером в среду, 5 июня.
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Гуменюк назначили на другую должность
Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг".
В связи с проведением организационных мероприятий полковник Наталья Гуменюк была назначена на более низкую должность – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ,
– говорится в заявлении.
После этого полковника Наталью Гуменюк назначили на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана с взаимодействием с медиа.
Днем 5 июня стало известно, что Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Тогда она рассказала, что ее новая должность предусматривает ответственность за "все, что касается коммуникаций" в ОК "Юг". Она отметила, что получение должностей офицерами является закрытой информацией, поэтому это не новое для нее назначение.
Увольнение Натальи Гуменюк: что нужно знать
- В апреле 2024 года украинские и иностранные представители медиа опубликовали заявление, в котором требовали отстранения Натальи Гуменюк от должности руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
- Впоследствии стало известно, что на ближайшем заседании Комитета по вопросам свободы слова рассмотрят этот вопрос.
- На следующий день уже появилась информация от Генштаба о том, что Наталья Гуменюк уволена с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга. Ее место занял Дмитрий Плетенчук.