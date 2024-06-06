Гуменюк назначили на должность, которая не связана с медиа: что известно

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг". Ее назначили на должность, которая не связана с взаимодействием с медиа.

Управление Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины обнародовало свое заявление поздно вечером в среду, 5 июня.

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Гуменюк назначили на другую должность

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника Управления коммуникаций ОК "Юг".

В связи с проведением организационных мероприятий полковник Наталья Гуменюк была назначена на более низкую должность – заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ,

– говорится в заявлении.

После этого полковника Наталью Гуменюк назначили на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана с взаимодействием с медиа.

Днем 5 июня стало известно, что Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Тогда она рассказала, что ее новая должность предусматривает ответственность за "все, что касается коммуникаций" в ОК "Юг". Она отметила, что получение должностей офицерами является закрытой информацией, поэтому это не новое для нее назначение.

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