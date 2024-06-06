Управління Стратегічних комунікацій Збройних сил України оприлюднило свою заяву у пізно ввечері в середу, 5 червня.

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Гуменюк призначили на іншу посаду

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника Управління комунікацій ОК "Південь".

У зв'язку з проведенням організаційних заходів полковника Наталю Гуменюк було призначено на нижчу посаду – заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ,

– йдеться в заяві.

Після цього полковника Наталію Гуменюк призначили на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не пов'язана із взаємодією з медіа.

Вдень 5 червня стало відомо, що Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тоді вона розповіла, що її нова посада передбачає відповідальність за "все, що стосується комунікацій" в ОК "Південь". Вона зазначила, що отримання посад офіцерами є закритою інформацією, тому це не нове для неї призначення.

Звільнення Наталії Гуменюк: що потрібно знати